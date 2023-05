CIRCOLO “FDI – ATREJU”: “STRAORDINARIA VITTORIA DEL CENTRO DESTRA”

Straordinaria vittoria del centrodestra a Brindisi con l’elezione a sindaco di Pino Marchionna a

testimonianza del soddisfacente lavoro svolto da Fratelli d’Italia e dal Circolo Territoriale Atreju che

mi onoro di presiedere e che rimarrà a disposizione della cittadinanza.

Un passo oltre è stato compiuto. Grazie!

A tutti voi un vivo ringraziamento per aver contribuito al risultato ottenuto in queste elezioni che ci

vede con un numero di consensi più ampio e ci pone al secondo posto come partito di maggioranza

nella coalizione.

Un Grazie a chi si è impegnato in prima persona: a chi ci ha sostenuto con il loro voto, ai candidati

e alle loro famiglie, a chi ha collaborato dedicando tempo e impegno.

Un ringraziamento particolare va al Sottosegretario On. Marcello Gemmato che ci ha dato

l’opportunità di far parte della grande famiglia di Fratelli d’Italia.

Volti nuovi e giovani si sono proposti e affermati, si sono avvicinati iniziando un percorso di crescita

che il Partito intende supportare e continuando ad essere quel ponte solido tra cittadini e istituzioni,

saremo strumento di crescita, strumento per far sentire più forte la vostra voce, perché sarete voi i

veri protagonisti della nostra politica. Ma questo lo avete già capito!

È il tempo delle scelte condivise e ponderate e sono convinta che in questa prospettiva i consiglieri

di Fratelli d’Italia lavoreranno, dialogheranno e collaboreranno in assoluta sinergia, a garantire

l’interesse dei Brindisini e la valorizzazione del territorio, perché saremo una squadra!

Un’occasione per rafforzare unità, coesione e valori che ci contraddistinguono; un’occasione per

iniziare e portare a termine sogni e progetti di chi da tempo ha rinunciato e di chi ha una visione

differente della nostra Città, un’occasione per voltare pagina.

In qualità di Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Atreju voglio fare gli auguri di buon

lavoro alle elette ed agli eletti di Fratelli d’Italia, a Pino Marchionna, a chi comporrà la giunta, ed a

tutti i consiglieri delle altre forze della coalizione di centrodestra che lo affiancheranno in Consiglio,

certa che sapranno ripagare le aspettative degli elettori.

Barbara Carotenuto

Presidente Circolo Territoriale FDI Atreju-Brindisi