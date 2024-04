Circolo Pd Carovigno: no all’ampliamento della discarica Formica Ambiente

NO ALL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA FORMICA AMBIENTE

la provincia di Brindisi non può essere ridotta ad una mera discarica del Mezzogiorno

Il Partito Democratico di Carovigno aderisce alla manifestazione pubblica indetta dalla CGIL Brindisi per opporsi alla decisione unilaterale del Comune di Brindisi di ampliare la discarica di Formica Ambiente S.r.l. situata ai confini di Brindisi, San Vito dei Normanni e Carovigno.

L’annuncio di una proposta di ampliamento per consentire lo smaltimento di ulteriori due milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi ha suscitato il disappunto delle comunità limitrofe nonché questioni ambientali, sanitarie nonché procedurali fondamentali.

Il Partito Democratico di Carovigno esprime la propria totale opposizione nei confronti del “Progetto di modifica della piattaforma polifunzionale per il trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in agro di località di Masseria Formica del Comune di Brindisi, a circa 1.200m a sud del Km 901 della SS16″ e chiede che al più presto venga avviato un dibattito pubblico al fine di esplorare alternative più sostenibili per la gestione dei rifiuti nel nostro territorio.

La difesa dell’ambiente nel nostro territorio e della salute della nostra comunità, non è e non può essere una pratica in uso a giorni alterni o peggio nei momenti di estrema visibilità mediatica, ma deve rappresentare un preciso e competente esercizio quotidiano.

La salute e l’ambiente non hanno colori politici né tantomeno possono rispondere a mere logiche economiche, motivo per cui sollecitiamo anche l’Amministrazione Comunale di Carovigno a prendere parte al dibattito in corso in questi giorni e alla manifestazione pubblica che si terrà a San Vito dei Normanni il 6 aprile 2024 – ore 18.00, in Piazza Carducci in opposizione al progetto di modifica della discarica Formica Ambiente S.r.l.

Circolo PD di Carovigno