Circolo Tennis Latiano: tutto pronto per i Campionati Italiani Femminili Under 15, appuntamento dal 30 agosto al 7 settembre

Dopo la Coppa Davis a squadre, un altro grande evento. Dal 30 agosto al 7 settembre i campi in terra rossa del Circolo Tennis Latiano ospiteranno, per la prima volta, i Campionati Italiani Femminili Under 15. Protagoniste 120 atlete provenienti da ogni parte del Paese. L’evento, organizzato in collaborazione con la FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente del Circolo Tennis Latiano, Fernando Miglietta, il sindaco di Latiano, Mino Maiorano, il presidente della Provincia, Toni Matarrelli, l’assessore al bilancio di Latiano, Massimiliano Baldari, il vicepresidente nazionale FITP, Isidoro Alvisi, il consigliere regionale FITP, Alessandro Dell’Aquila. Saranno 120 le atlete, provenienti da tutta Italia, che si contenderanno il prestigioso titolo di Campionessa d’Italia Under 15. Il 30 e 31 agosto, in programma le qualificazioni alle quali parteciperanno 40 giocatrici. Altre 80 giovani promesse del tennis inizieranno il giorno seguente. L’ingresso è libero e gratuito. L’obiettivo è, infatti, contribuire alla diffusione del tennis, sport che in questo momento storico in Italia gode di ottima salute, ed organizzare sul territorio eventi di livello che possano far appassionare i giovani ma non solo a questa disciplina. Altro aspetto, certamente non trascurabile, il fatto che grazie allo sport sia possibile promuovere e mettere in vetrina un territorio accogliente e ricco di bellezze che meritano di essere valorizzate.

Soddisfatto ed entusiasta il presidente del Circolo Tennis Latiano, Fernando Miglietta, che a margine della presentazione ha dichiarato: “Prosegue la stagione importante del Circolo Tennis Latiano. Quella che ci lasciamo alle spalle è un’estate da incorniciare. Se da un lato la Coppa Davis, sulla quale di recente è calato il sipario, ha portato sul territorio atleti provenienti da diversi Paesi d’Europa, dall’altro il Campionato Italiano ci consentirà di ospitare le giocatrici più promettenti del panorama nazionale. Investire sui giovani, atlete e atleti, significa assicurare un futuro e consolidare le basi di uno sport che negli ultimi anni ha portato l’Italia sul tetto del mondo. Non è facile organizzare eventi sportivi di livello, ma da tempo ormai il Circolo Tennis Latiano ha alzato l’asticella anche sotto questo aspetto. Per noi è motivo di grande soddisfazione anche perché da questi campi sono passati tennisti del calibro di Musetti, Cobolli e Nardi. La soddisfazione, poi, è doppia e va oltre i confini puramente sportivi se si pensa che accogliere ed ospitare centinaia di atleti- spesso accompagnati anche dalle famiglie- significa promuovere il territorio”.