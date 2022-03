CIS BRINDISI E LECCE. D’ATTIS (FI): “AVVIATA VERA FASE PER SOSTENERE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Con il Ministro Carfagna, come avevamo previsto, è stata avviata la vera fase del nuovo Cis di Brindisi e Lecce.

I Comuni hanno presentato le loro proposte e il Ministro ha predisposto la fase di valutazione e confronto sulla costruzione del Cis per condividere progetti e fabbisogno finanziario.

E’ ciò che avevamo chiesto io e i miei colleghi: dotare anche le province di Brindisi e Lecce di un Contratto istituzionale di Sviluppo con un tema specifico e strategico per il territorio.

Il Cis, assieme ad altri interventi del Governo, costituisce un asse portante per il sostegno alle imprese ed alle amministrazioni. Si tratta di uno strumento strategico per sostenere lo sviluppo in particolare del settore turistico e ricettivo che sulla costa adriatica delle due province ancora può e deve dare tanto.

Presto anche il Ministro Carfagna sarà sul territorio e potrà ulteriormente confrontarsi per redigere il miglior strumento possibile. Siamo fiduciosi perché si sta procedendo celermente e siamo sicuri che sarà una grande opportunità”.