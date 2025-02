CIS Brindisi/Lecce – Di Donna (Fi): “Prendono concretezza i progetti finanziati dal CIS grazie al lavoro svolto dall’on. D’Attis”

“28 giugno 2022: una data che ha segnato l’avvio di un intervento concreto del Governo nazionale in favore del territorio brindisino. L’allora Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, on. Mara Carfagna, giunse a Brindisi, in Prefettura, per sottoscrivere il CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) “Brindisi-Lecce” attraverso cui sono stati destinati ai due capoluoghi ed alla fascia costiera adriatica salentina poco meno di duecento milioni di euro. Opere che ci si augura possano essere realizzate nel più breve tempo possibile.

Un risultato inseguito per lungo tempo, dato più volte per certo, ma concretizzatosi solo grazie all’impegno ed alla determinazione dell’on. Mauro D’Attis. Lo stesso impegno attraverso cui adesso il parlamentare brindisino ha chiesto ed ottenuto la sottoscrizione di un accordo di programma per Brindisi e la nomina di un commissario straordinario per favorire e velocizzare nuovi investimenti.

Insomma, la politica dei fatti concreti che rappresenta l’unica reale possibilità di rilancio della nostra città”.

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Comune di Brindisi Nicola Di Donna.