CIS – CONVOCATO D’URGENZA IL CONSIGLIO COMUNALE PER IL 27 GIUGNO

E’ stata resa nota in data odierna la convocazione d’urgenza del Consiglio Comunale di Brindisi, in seduta pubblica, di prima

convocazione, presso la sala consiliare “On. Italo Giulio CAIATI” del Palazzo di Città,

per lunedì 27 giugno 2022 con inizio alle ore 17.30, per la trattazione del

seguente argomento: “Contratto Istituzionale di Sviluppo “Brindisi-Lecce-Costa

Adriatica”: Approvazione schema” .

Si tratta di un atto propedeutico alla sottoscrizione del CIS il giorno successivo con il Ministro per il Sud Mara Carfagna.