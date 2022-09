CIS, D’ATTIS: “TURCO, LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE… CON IL CONTE II, BRINDISINI E LECCESI NON HANNO VISTO UN EURO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il senatore Mario Turco dimentica che le bugie hanno le gambe corte. Nel corso del comizio elettorale tenuto da Giuseppe Conte nella città di Brindisi, Turco ha avuto l’ardire di prendersi i meriti per la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo Brindisi-Lecce. Per fortuna i brindisini ed i leccesi sanno come sono andate le cose: il Cis era stato lasciato su un binario morto proprio dal governo Conte II, di cui Turco era sottosegretario alla Presidenza, senza stanziamento di risorse e con un mare di promesse tutte disattese. D’altronde, è noto come l’allora ministro per il Sud, il dem Giuseppe Provenzano, fosse scettico rispetto all’utilizzo di tale strumento. Tuttavia, Turco promise ugualmente di attivare il Cis entro il 2020, ma… nulla accadde! Infatti, fui costretto ad interrogare il ministro Provenzano nel corso di un Question Time. Tra l’altro, Turco è lo stesso che promise l’arrivo dei fondi del Just Transition Fund anche per Brindisi, così come promise l’elargizione delle compensazioni da parte di Tap/Snam. Il tutto –nelle sue intenzioni o fantasie– sarebbe dovuto confluire in un fondo unico che però nessuno si è mai premurato di riempire. Brindisi, durante il governo Conte II, non ha visto un solo euro, a differenza di altri territori limitrofi dove furono convogliate tutte le risorse e gli investimenti possibili.

La musica è cambiata solo con l’insediamento del governo Draghi e se i territori di Brindisi e Lecce potranno beneficiare degli interventi di rilancio turistico previsti dal Cis, è per merito della capacità e sensibilità della ministra Mara Carfagna e della costante azione di pungolo e raccordo svolta dal sottoscritto. È cronaca, verificabile, nota a tutti i cittadini. Chi dice il contrario utilizza un vocabolario di bugie”.