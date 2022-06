CIS – PER TORCHIAROLO 5,5 MILIONI DI EURO PER I FRANGIFLUTTI E PER CONSOLIDARE LA FALESIA

Sottoscritto, in data 28 giugno 2022, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS Brindisi Lecce Costa Adriatica), grazie al quale il Comune di Torchiarolo si aggiudica il finanziamento di due grandi progetti di rigenerazione e riqualificazione della costa per un importo totale di 5.500.000 euro, di cui 4.000.000 di euro per la realizzazione di frangiflutti e 1.500.000 di euro per il consolidamento della falesia.

Nel pieno rispetto dei tempi dettati dal cronoprogramma, l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto, sulla base delle priorità individuate, 5 schede di intervento riconducibili a tre ambiti:

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLA COSTA;

CULTURA;

TURISMO.

Il Sindaco, Elio Ciccarese, ha sottoscritto il contratto alla presenza del Ministro Mara Carfagna nel Salone della Prefettura di Brindisi.

Con gli interventi previsti a salvaguardia della costa, si provvederà a garantire sia le opere pubbliche di riqualificazione lungo il litorale sia gli insediamenti urbani che, negli anni, hanno subito l’aggressività della forza del mare.

Tutto ciò in linea con quanto espressamente previsto nel programma di governo dell’Amministrazione in carica, teso, tra l’altro, allo sviluppo turistico e alla riqualificazione generale del territorio.

Il Contratto sottoscritto è testimonianza concreta della crescente sensibilità nei confronti della cooperazione interistituzionale. Ha funzionato la collaborazione tra Governo, Regione, Province ed Enti Locali.

Ringrazio il Ministro Mara Carfagna, l’Onorevole Mauro D’Attis, l’Onorevole Andrea Caroppo, il Presidente della Regione, Michele Emiliano, i Presidenti delle Province di Brindisi e Lecce, Onorevole Toni Matarrelli, dott. Stefano Minerva e tutti i Sindaci coinvolti.

Il Sindaco

Elio Ciccarese