Cisal Chimici: desolazione per l’abbandono di insediamenti storici per Brindisi

Cisal Chimici, ancora una volta, esprime profonda desolazione riguardo l’inesorabile abbandono degli storici insediamenti industriali brindisini.

Da Enel a Lyondellbasell e fino al più recente Euroapi, solo per citare i più noti stabilimenti ormai esanimi, la storia è, da qualche anno, purtroppo, quella di un territorio gradualmente destinato all’inevitabile collasso economico e sociale.

Serve a poco, secondo noi, oggi reclamare interventi risolutivi postumi, se poi associazioni ambientaliste, accompagnate da consiglieri comunali e finanche organizzazioni sindacali e la stessa ASI (Consorzio nato per lo sviluppo dell’area industriale), animati da chissà quali curiosi convincimenti ideologici, ricorrono costantemente a tribunali amministrativi e procure, osteggiando o, nella migliore delle ipotesi, scoraggiando possibili investimenti.

La vicenda Edison, per dirne una, è significativa del masochismo di un territorio che continua ad autoflagellarsi, con sadismo, perseverando in superficialità istituzionale ed attacchi gratuiti.

Brindisi, per storia, si connota di un forte carattere industriale che, nonostante la evidente crisi in corso, ha rappresentato e continua ad essere il principale sostegno reddituale della nostra città e non solo.

Questo sistema di cose, pregno di atteggiamenti contraddittori, è diretta conseguenza dell’approssimazione con cui la politica abdica al proprio ruolo, scegliendo, di fatto, di non trattare certe questioni.

Come organizzazione Sindacale, disapproviamo le schizofreniche prese di posizione ed il rimpallo di responsabilità prodotto da enti ed istituzioni ed auspichiamo, come unica e decisiva soluzione, la riapertura di un tavolo urgente di crisi industriale per Brindisi presieduto da Sua Eccellenza il Prefetto in qualità di rappresentate dello Stato sul territorio, prima di ulteriori ed incotrovertibili catastrofi.

Brindisi, 02 marzo 2024

Segreteria Generale Fialc Cisal Brindisi

Massimo Pagliara, Giovanni Mavroidis e Andrea Genoino.