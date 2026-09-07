Cisal Chimici – Vanno avanti i lavori per la Gigafactory

Cisal Chimici, conferma che le attività di scavo nell’area destinata alla realizzazione della Gigafactory targata Eni Storage System sta procedendo a ritmo sostenuto.

A conferma dell’intensità dei lavori, dichiara Massimo Pagliara , ci risulta che, negli ultimi due mesi, Luglio ed Agosto , siano stati impiegati almeno 15 camion al giorno per il trasporto e l’allontanamento della terra proveniente dagli scavi.

Si tratta di un dato significativo, che testimonia l’avanzamento concreto delle attività nell’area interessata dalla futura Gigafactory. Siamo altresì convinti che il protocollo sottoscritto a Roma con i massimi livelli istituzionali e sindacali non deluderà le aspettative della città e di tutti i lavoratori. Segreteria Fialc Cisal