Accogliamo positivamente le dichiarazioni rassicuranti dell’ Ass. allo sviluppo economico Regionale Di Sciascio, che riteniamo importanti per contribuire a riportare un clima di serenità nelle maestranze e nel nostro territorio.

Dichiarazioni che, soprattutto, non mettono in discussione l’imponente costruzione di una Gigafactory che Eni e Eni Storage System stanno realizzando a Brindisi, confermando l’impegno assunto per realizzare in concreto una vera e propria trasformazione industriale.

Riteniamo importante l’impegno del Parlamentare on. Mauro D’Attis e della Consigliera Regionale Isabella Lettori, che continuano a seguire con massimo interesse l’evoluzione di questo importante percorso di rilancio industriale e occupazionale.

Lo ribadiamo con chiarezza: il nostro intervento, scevro da qualsiasi posizione o strumentalizzazione politica, aveva e continua ad avere un unico obiettivo: restituire serenità a tanti lavoratori e a una cittadinanza che sta affrontando un’emergenza occupazionale di enorme portata.

Come Organizzazione Sindacale riteniamo doveroso continuare a svolgere fino in fondo il nostro ruolo, interlocutore attento e presidio di garanzia, affinché i riflettori restino costantemente accesi sui grandi investimenti che, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, dovranno tradursi in opportunità concrete di sviluppo, occupazione e crescita.

Brindisi e l’intera provincia hanno bisogno di certezze, risposte e prospettive. Il nostro impegno continuerà a essere quello di vigilare, stimolare e contribuire affinché le aspettative del territorio trovino finalmente piena realizzazione.