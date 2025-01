Cisal, Confsal/Fismic e Ugl – Bene le iniziative dell’on. D’Attis. Il Commissario sarà determinante

La riconversione della centrale a carbone di Cerano rappresenta un passaggio

fondamentale per il territorio di Brindisi e per l’Italia nel suo complesso, in quanto

rispecchia le sfide globali legate alla decarbonizzazione e alla transizione verso un modello

energetico più sostenibile.

L’importanza di garantire una transizione giusta, che tuteli i lavoratori e favorisca la

creazione di nuovi posti di lavoro, in particolare in un settore come quello energetico e

chimico, e della metalmeccanica, che è destinato a subire grandi trasformazioni.

Apprezziamo l’impegno profuso dal On.Mauro D’attis, che con la sua azione

legislativa cerca di dare slancio operativo e continuità territoriale dell’Aeroporto di

Brindisi, la costituzione del Comitato di coordinamento per la riconversione della

centrale di Cerano, istituito in forza dell’art 24bis del DL 50/2, diversi stanziamenti

previsti dall’ultima legge di bilancio specifici per Brindisi e l’accordo di programma

per Brindisi sono alcuni risultati ottenuti

A tutto ciò dichiarano i segretari Massimo Pagliara (Cisal) Davide Sciurti (Confsal) e

Damiano Flores (Ugl ) rimane fondamentale il supporto di tutte le istituzioni

Regionali , Provinciali e Comunali in uno con le parti Sociali e Datoriali devono

concorrere unitariamente a rilanciare lo Sviluppo di Brindisi .

L’invito per la presentazione delle proposte progettuali, pubblicato sul sito del

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, segna una tappa cruciale nella

riconversione dell’area.

Entro la scadenza del 17 marzo, gli imprenditori avranno l’opportunità di proporre

nuovi investimenti, contribuendo così alla definizione del futuro dell’area di Brindisi,

in linea con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione.

Come O.O. S.S. crediamo che la nomina di un commissario di Governo con poteri speciali

rappresenta un passo importante per velocizzare il processo di approvazione dei progetti e

delle opere necessarie, favorendo una rapida realizzazione delle infrastrutture

indispensabili.

L’auspicio che la nomina a breve del futuro Commissario possa rivestire

caratteristiche di forte personalità, conoscenza della grave crisi industriale ed

occupazionale nella nostra provincia ed una indiscussa autorevolezza istituzionale

nello svolgere questo importantissimo compito.

Pagliara Massimo – Sciurti Davide – Flores Damiano –

CISAL CONFSAL/FISMIC UGL