Cisal, Confsal/Fismic, Ugl – Coinvolgere le parti sociali negli incontri con le aziende che presentano i progetti

Assessore Regionale

Serena Triggiani

assessore.ambiente.territorio@regione.puglia.it

assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi

Sindaco Giuseppe Marchionna

segreteriasindaco@comune.brindisi.it

giuseppe.marchionna@comune.brindisi.it

Presidente della Provincia

Toni Matarrelli

segreteria.presidenza@provincia.brindisi.it

Regione Puglia Comitato Sepac

Leo Caroli

presidentecomitatosepac@regione.puglia.it

segreteria.presidente@regione.puglia.it

Oggetto : convocazione tavolo di crisi industriale Brindisi.

Abbiamo appreso nei giorni scorsi dagli organi di stampa che si sono avviati i tavoli di confronto con le aziende che hanno presentato i progetti di riconversione e reindustrializzazione delle attività produttive di Brindisi,anche nelle aree di pertinenza dei siti Enel di Brindisi.

Alla luce delle problematiche inerenti alla grave crisi industriale ed occupazionale, le scriventi OO.SS., per affrontare efficacemente la crisi in atto, anche alla luce dei vari incontri ministeriali tra cui anche quello sulla decarbonizzazione e transizione energetica dal quale è emerso la volontà di un imminente “Accordo di Programma per Brindisi” CISAL, UGL FISMIC CONFSAL,

Chiedono; la convocazione alfine di contribuire e condividere proposte concrete, impegnandoci a lavorare in sinergia e costruire un futuro prospero e inclusivo per i cittadini/lavoratori.

Confidiamo che le Istituzioni competenti deputate accolgano favorevolmente la nostra richiesta, avviando quanto prima le necessarie discussioni per affrontare la crisi in corso.

Solo attraverso un dialogo aperto e collaborativo sarà possibile individuare soluzioni efficaci per le sfide che attendono Brindisi e promuovere uno sviluppo sostenibile per i cittadini/lavoratori”.

In attesa di un vostro positivo riscontro si coglie l’occasione per inviare Cordiali Saluti

CISAL CONFSAL/FISMIC UGL

Pagliara Massimo Sciurti Davide – Flores Damiano

segreteriacisalbr@libero.it brindisi@fismic.it uglbrindisi@gmail.com