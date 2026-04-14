Cisal/Fismic Confsal/Ugl – Chiesta la convocazione urgente di un tavolo istituzionale dopo il “no” al progetto nautico

C.A. Prefetto di Brindisi
S.E.Dott. Guido Aprea – Prefettura – U. T. G. di Brindisi
E p.c. On. Mauro D’Attis
E p.c. Al Sindaco di Brindisi
E.p.c Al Presidente della Provincia
E.p.c Al Presidente del Consiglio della Regione Puglia
E.p.c. Regione Puglia – Assessore al Lavoro
E.p.c. SEPAC Task Force Occupazione
Oggetto: Richiesta urgente di convocazione Tavolo Istituzionale – Accordo di Programma Area di Crisi Industriale Complessa di Brindisi.
Eccellenza,
le scriventi Organizzazioni Sindacali e le rispettive Federazioni del comparto industria “esprimono profonda preoccupazione per l’aggravarsi della crisi occupazionale e sociale che sta colpendo il territorio brindisino”.
Le annunciate chiusure e le dismissioni che interessano siti storici nei settori della Chimica, Farmaceutica, Energia, – unitamente alla crisi che investe l’intero comparto dell’indotto – oggi, peraltro, “si aggiunge e non si comprende quale è la situazione del Porto riguardo agli importanti progetti di investimento e sviluppo annunciato dal Polo della Nautica, che darebbe sicuramente immediata occupazione a centinaia di giovani”.
Tutto ciò prefigura uno scenario drammatico: la potenziale perdita di migliaia di posti di lavoro con ricadute insostenibili per le famiglie e per la tenuta sociale della provincia e i mancati nuovi investimenti.
Considerata la criticità del momento e rilevato che, ad oggi, non risultano ancora calendarizzate le date per la convocazione del Tavolo Istituzionale relativo all’Accordo di Programma, le scriventi
CHIEDONO
alla S.V. un autorevole e sollecito intervento presso le istituzioni interessate affinché venga convocato il suddetto Tavolo.
La riunione è ritenuta necessaria e urgente per:
Prendere visione dello stato degli investimenti previsti; Verificare l’effettiva attuazione delle attività e il cronoprogramma degli interventi;
Fornire risposte concrete ai lavoratori già disoccupati e a coloro che nei prossimi mesi lo diventeranno.
Certi della Sua consueta attenzione verso le problematiche sociali e produttive della nostra terra, restiamo in attesa di un riscontro.
Distinti saluti.
CISAL – FISMIC CONFSAL- UGL
Massimo Pagliara – Davide Sciurti- Damiano Flores