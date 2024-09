Cisal, Pagliara: convocare tavolo della decarbonizzazione e sottoscrivere immediato “Accordo di programma” per rilanciare le attività industriale sul nostro territorio

Nell’ultimo incontro svoltosi nel mese di giugno a Roma, presso il Ministero del Made in italy, la nostra delegazione accolse positivamente la proposta del governo di convocare entro la seconda decade di settembre 2024, il tavolo della decarbonizzazione, inserendo in esso anche le attuali criticità industriali che il settore della chimica sta attraversando, con le conclamate vertenze in atto di colossi di caratura internazionale come Liondellbasell , Euroapi (EX SANOFI) che a strettissimo giro avranno un effetto domino con pesanti ripercussioni sul colosso della chimica italiana ENI VERSALIS e quindi su tutto il petrolchimico.

Per affrontare questa spaventosa crisi industriale bisogna tenere fede a quanto stabilito nell’incontro in sede ministeriale, inserendo a nostro modesto avviso la presenza al tavolo dei grandi players industriali a conduzione statale come Terna Enel, Eni giusto per citarne alcuni.

Ribadiamo ove c’è ne fosse bisogno che le aziende ed i grossi gruppi industriali devono continuare ad investire e a contribuire al benessere di un territorio, che per oltre un trentennio gli ha concesso profitti economici ai suoi azionisti ed in particolare allo stato italiano.

Lo stato italiano si renda garante dei suoi cittadini e dei tanti lavoratori che stanno pagando a proprie spese i ritardi di una mancata attuazione di riconversione e di politiche industriali ecosostenibili.

SEGRETARIO PROVINCIALE UNIONE CISAL

MASSIMO PAGLIARA