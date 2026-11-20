Promosso da Cisl Taranto Brindisi e Adiconsum Taranto Brindisi, con il patrocinio della Camera di Commercio Brindisi-Taranto e dell’ Ateneo delle Professioni A.U.G.E. Università, il convegno sul tema “Fondo di prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura: prevenzione, tutele, legalità”, tenutosi il 19 u.s. presso la Cittadella delle Imprese a Taranto, ha costituito occasione importante di informazione, di formazione e di riflessione, su una emergenza che attraversa da tempo il Paese, sulla rete di protezione sociale ed economica a sostegno di lavoratori, famiglie, pensionati, piccole imprese e sulla tenuta del sistema economico dei territori.

Dopo i saluti istituzionali di Vincenzo Cesareo, Presidente della CCIAA Brindisi-Taranto, nel suo intervento introduttivo Gianfranco Solazzo, Presidente di Adiconsum Taranto Brindisi ha definito il fenomeno “questione sociale, perché tocca la dignità delle persone, la serenità delle famiglie” ed ha ricordato, tra l’altro, che “la nostra è l’unica Associazione che, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che lo finanzia interamente, dal 1998 gestisce il Fondo di prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura, frutto della legge 108/1998” inoltre che “gli sportelli di ascolto di Adiconsum sono attivi, laddove c’è una sede Cisl di cui siamo espressione, per accogliere ed esaminare richieste di aiuto che ci pervengono in maniera sempre più crescente, considerando le criticità sociali ed economiche attuali che attraversano il territorio ionico e quello brindisino.”

Sono seguiti contributi di autorevoli esperti del settore: Fabio Picciolini, Consulente del Dipartimento Credito e Finanza di Adiconsum Nazionale e componente del Comitato del Fondo di prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura, Giuseppe Catapano, Rettore A.U.G.E. Università, Francesco De Florio, Docente di discipline giuridiche ed esperto in materia di crisi d’impresa, Luigi Ferraiuolo Prorettore A.U.G.E. Università.

Il sovraindebitamento è un fenomeno che può colpire chiunque, chi ha un lavoro a tempo indeterminato e chi no, chi è single e chi è sposato con figli, ecc. e, proprio per questo, tutti gli intervenuti hanno preso spunto da storie reali, sviluppandone i percorsi, rappresentando le distinte soluzioni rivelatesi utili a contrastare l’esclusione finanziaria, ad arginare le infiltrazioni dell’usura nel tessuto economico locale, ad offrire strumenti concreti di tutela alle fasce più esposte della popolazione.

E, soprattutto, a come favorire l’eliminazione legale ovvero l’esdebitazione del sovraindebitamento nei termini regolati dal Codice della crisi d’Impresa e dell’insolvenza, ex D.Lgs. 14/2019 e successivi correttivi, che hanno assorbito la storica Legge 3/2012, permettendo a privati, famiglie, professionisti e piccole imprese non fallibili di ristrutturare o cancellare definitivamente i debiti non sostenibili.

Per Fabio Picciolini “in quasi trent’anni di attività, il Fondo di prevenzione usura Adiconsum Aps ha sostenuto migliaia di famiglie italiane offrendo garanzie su prestiti per circa 33 milioni di euro, di cui oltre 400mila solo nei primi due mesi del 2026. Uno strumento concreto di tutela per chi, a causa di imprevisti o sovraindebitamento, rischia di cadere nelle mani dell’usura.”

Lo stesso Fondo, ha inoltre precisato “si rivolge a cittadini italiani e stranieri residenti in Italia in situazioni di difficoltà economica e non hanno accesso al credito legale tradizionale, spesso per segnalazioni negative nei Sistemi di Informazione Creditizia (Sic). Il nostro obiettivo è prevenire il grave fenomeno sommerso del reato di usura, consentendo alle famiglie di consolidare i debiti a condizioni sostenibili.”

Antonio Baldassarre nel suo intervento ha sottolineato la “necessità che siano promosse sinergie sociali mediante processi di prevenzione, di ascolto e di intervento tempestivo nelle azioni da intraprendere, con grande attenzione da parte di tutti, nessuno escluso: Istituzioni ad ogni livello, Forze dell’ordine, Associazioni datoriali e sindacali, mondo accademico, la stessa Chiesa già meritoriamente impegnata con le Caritas ma non escluderei gli Organi di informazione in tutte le sue espressioni; dunque c’è bisogno di cambiare marcia, ognuno per la propria parte, accanto alle Forze di Polizia, con lo scatto culturale di una comunità che denuncia. Le ragioni risiedono nella grave incertezza lavorativa, economica e sociale che coinvolge anche il nostro territorio Taranto Brindisi, a motivo delle transizioni epocali che lo stanno attraversando. Parlarne, dunque, significa aiutare le persone in difficoltà a prendere coscienza del fenomeno, per compiere il primo passo verso le reti di aiuto.

Ha concluso Baldassarre: “La nostra iniziativa è coerente con i principi fondativi della Cisl e con il “Libro Verde per il Patto sociale – Costruiamo insieme l’Italia di domani” di recente presentazione, quale contributo messo a disposizione dalla nostra Confederazione di tutti coloro che avvertono la necessità di aprire una discussione alta e concreta sul futuro del nostro Paese.”