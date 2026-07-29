Cisl, Filca Cisl: “Impegno di tutti per affermare la cultura della sicurezza nel lavoro”

Le segreterie territoriali della Cisl e della Filca Cisl manifestano dolore e sgomento, per le conseguenze della tragedia sul lavoro avvenuta oggi a Mesagne, dove per il crollo accidentale di una tettoia all’interno di un cantiere privato ha perso la vita Antonio D’Errico, 66 anni, titolare di una ditta individuale specializzata nelle lavorazioni in legno, mentre il figlio 26enne presente sul posto è rimasto ferito e condotto in codice rosso al “Perrino” di Brindisi.

“Porgiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia, nella consapevolezza che, in casi come questi, le parole non sono mai sufficienti a lenire il dolore; al contempo auguriamo prontissima guarigione al giovane figlio attualmente assistito in ospedale – dichiarano i segretari generale Antonio Baldassarre (Cisl) e Gianmarco Passiatore (Filca) – tuttavia, evocare ancora una volta il tema della salute e della sicurezza da assicurare in tutti i luoghi di lavoro, nessuno escluso, non è mai abbastanza considerato che mai ci si deve assuefare a queste tragedie personali e sociali, quasi che fossero meri fatti di cronaca e non, piuttosto, una catena pressoché quotidiana che porta lutto in tutto il nostro Paese .”

Cisl e Filca Cisl confidano che la magistratura e gli Enti di territorio preposti accertino, prima possibile, le cause della tragedia.

“La Cisl, con le proprie articolazioni categoriali nazionali, regionali e territoriali, è fortemente impegnata a tenere alta l’attenzione sulla cultura della sicurezza che, in questa stagione particolarmente calda, impone di attrezzarsi con tutti i dispositivi previsti di protezione personale, specie per chi opera all’aperto e, oltretutto, di rispettare in Puglia la specifica ordinanza della Regione in materia – concludono Baldassarre ePassiatore – allo stesso tempo, però, chiede di rafforzare il sistema della bilateralità e che le istituzioni ad ogni livello mai abbassino la guardia su questa piaga sociale, dotando Ispettorato del Lavoro, Inps, Inail, Spesal di più personale al fine di operare maggiore prevenzione e più estesi controlli nel territorio .”