Cisl/Fp – garanzie occupazionali per il centro di riabilitazione di Ceglie Messapica

di Flavia Ciracì

Segretaria territoriale Cisl Fp Taranto Brindisi

La CISL FP Taranto Brindisi, a seguito dell’approvazione della proposta di legge regionale datata 21 maggio 2024 per l’internalizzazione del Centro regionale di riabilitazione di Ceglie Messapica, che diverrà interamente a gestione pubblica, ha richiesto un’audizione in III Commissione Sanità della Regione Puglia.

E’ indispensabile effettuare un approfondimento di natura tecnica, sulle modalità e sui tempi di attuazione della promulganda Legge, per sincerarsi che detta internalizzazione si concretizzi con le garanzie occupazionali per tutta la platea di lavoratrici e lavoratori attualmente in forza.

Abbiamo la necessità di verificare l’opportuna copertura finanziaria a tutela dell’occupazione a tutti i livelli, affinché la stessa non sia rivolta esclusivamente ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato ma sia estesa anche a coloro che collaborano a partita Iva o attraverso altre forme di contrattualizzazione, considerando altresì il personale della mensa e del pulimento.

Il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica da oltre 20 anni è gestito dalla Fondazione San Raffaele, in regime di proroga provvisoria e con diverse problematiche che hanno coinvolto, nel tempo, tale struttura; prima fra tutte il mancato riconoscimento contrattuale da parte del management ai propri dipendenti che invano attendono gli adeguamenti economici e normativi derivanti dal rinnovo del contratto di Sanità Privata, avvenuto nel lontano 2020.

Siamo certi che l’istituzione regionale saprè fornire le dovute risposte e che lo stesso personale potrà transitare nel servizio sanitario pubblico al pari dei dipendenti della sanità pubblica, mettendo fine ad una condizione di iniquità economica e normativa che da troppo anni esso oramai subisce.