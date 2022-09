CISL: IL PERSONALE PRECARIO DEGLI HUB VACCINALI ED I SINDACATI CHE LO RAPPRESENTA MERITANO RISPETTO!

Le Scriventi segreterie territoriali, Cisl FP e Fisascat Cisl, hanno appreso con stupore che il 6 settembre u.s., si è svolto un incontro di natura sindacale, presso la Asl di Brindisi, cui hanno partecipato il Direttore Generale della stessa Asl, l’Amministratore Unico della Sanitaservice Asl Br, i rappresentanti del gruppo cooperativo COLSER e Meridionali Servizi (appaltatrici dei servizi di pulizia) e alcune sigle sindacali, per discutere (pare!!!) del futuro occupazionale del personale oggi assunto alle dipendenze di Sanitaservice, negli hub vaccinali e che lo stesso sia in scadenza di contratto al prossimo 30 settembre.

L’incontro non ha visto la partecipazione, in quanto non convocati, dei rappresentanti sindacali della CISL FP di Taranto Brindisi, tantomeno dei rappresentanti sindacali dei servizi della Fisascat Cisl Taranto Brindisi.

L’irritualità dell’incontro e la mancata partecipazione di tutte le parti coinvolte scalfisce quel principio di trasparenza amministrativa e di imparzialità che dovrebbe essere alla base di una corretta amministrazione della res publica ed è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di avere una visione di prospettiva delle problematiche trattando i lavoratori come semplice “merce”; e, probabilmente, anche della mancanza di volontà di condividere i percorsi con tutte le parti sociali coinvolte e rappresentative.

Quanto accaduto è un precedente gravissimo!

Il principio di partecipazione, concertazione e condivisione tra tutte le parti interessate è l’unico percorso utile per trovare le giuste soluzioni ai problemi.

Questi incontri interessano tutti i lavoratori, compresi gli associati alla Cisl, soprattutto perché in maniera unitaria e condivisa è stata la Cisl a sostenere tutte le battaglie occupazionali del territorio con risultati inoppugnabili.

Le scriventi, pertanto, si riservano di avviare tutte le azioni a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati e, se necessario, le procedure ex Art. 28 per condotta antisindacale nei confronti dei responsabili qualora, in tempi celeri e certi, essi non procedessero alla convocazione di un incontro, anche alla presenza delle scriventi organizzazioni sindacali e di tutte le parti interessate.

Si ribadisce che la tutela dei lavoratori passa attraverso percorsi virtuosi di condivisione e di concertazione che richiedono il contributo di tutti i soggetti interessati e non possono essere discussi in riunioni dell’ultimo minuto e, ancor peggio, fra pochi!

Il Segretario territoriale Fisascat Cisl Il Segretario Generale Agg.to Cisl Fp

Antonia Miraglia Giuseppe Lacorte