formavobis2

Cisl. Il Santo Natale vicino ai lavoratori e disoccupati

La Cisl di Brindisi e Taranto ha voluto organizzare un momento di riflessione e di preghiera per stare accanto ai lavoratori, pensionati e disoccupati, alcuni dei quali sono davvero in piena crisi sociale, in occasione della Santa Messa officiata in Cattedrale a Brindisi, lunedì sera, da don Mimmo Roma. Presenti i vertici locali e tanti iscritti per ribadire la necessità’, senza proteste eclatanti, di dare a parole di conforto a chi soffre per non poter dare il necessario ai propri figli. Dopo la Santa Messa, il segretario generale Luigi Spinzi ha incontrato per lo scambio di auguri gli iscritti intervenuti. Presente i componenti di segreteria generale Antonio Baldassarre e Daniela Meli.

