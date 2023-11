CISL SCUOLA: PREPARAZIONE AL CONCORSO DOCENTI STRAORDINARIO TER

La Cisl Scuola, in convenzione con Tecnodid Editrice, mette a disposizione dei propri associati un percorso formativo di alto profilo con una ricca piattaforma, completa di webinar, saggi e quiz.

Tale percorso, che sarà completato con una serie di incontri di approfondimento in presenza nei territori provinciali di Taranto e di Brindisi, aiuterà a selezionare le informazioni fondamentali per affrontare le prove concorsuali, è stato pensato sulla base della bozza di Regolamento del concorso predisposta dal Ministero ed è articolato in 3 percorsi e in 5 sezioni.

Il primo percorso contiene saggi a carattere generale che tracciano le coordinate indispensabili per orientarsi nel mondo della scuola; il secondo contiene saggi su numerosi studiosi che ogni docente deve conoscere perché rappresentano i fondamentali per l’insegnamento. Contiene anche alcuni saggi sulle principali scuole di pensiero e sulla loro evoluzione. Ogni saggio (studiosi e scuole di pensiero) è seguito da una o più batterie di test.

Il terzo percorso contiene saggi che affrontano gli aspetti istituzionali, normativi e organizzativi che sorreggono il nostro sistema d’istruzione

Le 5 sezioni sono state organizzate in base alle tipologie di domande indicate nella bozza di Regolamento: Ambito pedagogico, Ambito psicopedagogico, Ambito didattico metodologico, Ambito relativo alla lingua inglese, Ambito relativo alle conoscenze informatiche; ognuna contiene saggi, test e lezioni.

I saggi riguardano gli aspetti che attengono alla professione e che il candidato deve conoscere per rispondere in maniera corretta ai test.

I test contengono domande mirate sui diversi ambiti professionali, attraverso i quali l’aspirante docente potrà, giorno dopo giorno, verificare la propria preparazione.

Le lezioni costituiscono quel necessario accompagnamento che aiuterà il candidato a chiarire concetti e a consolidare i saperi.

“I contenuti attualmente presenti costituiscono i pilastri della preparazione di ciascun concorrente, così come previsti dal Regolamento e contengono le informazioni fondamentali che servono per poter rispondere in maniera corretta ai test a risposta multipla – puntualizza Fabio Mancino, segretario generale Cisl Scuola territoriale, il quale anticipa che – seguito dell’emanazione del bando, per favorire la più completa e puntuale preparazione dei concorrenti, i tre percorsi della piattaforma saranno adeguati con ulteriori contributi coerenti con le indicazioni del bando stesso.” Per aderire è sufficiente compilare il seguente Google form o scansionare il QR CODE della locandina: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8AqVli2E-4jYOwZmGf1SNAzewdGyMi7Xkr9qCCfGKdSoYrA/viewform