Cisl Scuola Taranto Brindisi, Gps ed altro, parliamone insieme!

La Cisl Scuola Taranto Brindisi ha programmato, per i prossimi 16 – 17 – 19 – 20 gennaio, un calendario di incontri propedeutici all’imminente emanazione dell’ordinanza per il rinnovo delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps).

L’obiettivo è quello di orientare gli interessati rispetto alle tante novità annunciate, specie in merito alle certificazioni e ai titoli.

Con l’occasione si farà chiarezza su questioni di grande attualità: recupero di ferie non godute, stabilizzazione dei docenti con 36 mesi di servizio, Carta docenti ed altro.

“Saranno occasioni per ritrovarsi insieme ma, soprattutto, di chiarimento e di risposte da fornire ai tantissimi quesiti che legittimamente ci vengono rivolti dai nostri associati e non solo – dichiara Fabio Mancino, segretario generale territoriale della Federazione – e, al contempo, sarà la conferma della prossimità che ci caratterizza operando in presenza nelle nostre sedi comunali, oltreché in quelle di entrambi i capoluoghi.”

Gli incontri si terranno:

– venerdì 16 gennaio presso le sedi Cisl di Manduria (ore 16:00 – via Farini, n.88), di Martina Franca (ore 16:30, via Don Minzoni, n.27 ), di Mesagne (ore 18:30, via Tenente Ugo Granafei, n. 157), di San Pietro Vernotico (ore 16:30, via Ugo Pennetti, n. 13);

– sabato 17 gennaio presso le sedi Cisl di Taranto (ore 9:00 – via Regina Elena, n. 126), di Brindisi (ore 11:30 – viale Palmiro Togliatti, n. 78), di Francavilla Fontana (ore 15:00 – Spiazzo De Fazio, n. 7);

– lunedì 19 gennaio pressole sedi Cisl di Castellaneta (ore 16:00, via Pietro Nenni, n. 26), di Massafra (ore 18:00, Corso Regina Margherita, n. 21);

– martedì 20 gennaiopresso le sedi Cisl di Cisternino (ore 16:30, via Roma, n. 42), di Grottaglie (ore 16:30, via G. Ferraris, n. 25).

Per partecipare agli incontri occorrerà scannerizzare il QR code della locandina allegata, oppure compilare il seguente Google form: