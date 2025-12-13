Cisl Ta/Br – Lunedì scambio di auguri in Cattedrale

Il Gruppo dirigente della Cisl territoriale, confermando una ormai consolidata tradizione di scambio di auguri con la Chiesa di Brindisi-Ostuni in occasione delle festività di fine anno, incontrerà in Cattedrale a Brindisi, lunedì 15 dicembre p.v. alle ore 18.00 don Mimmo Roma,parroco della stessa Basilica Pontificia e responsabile diocesano dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro.

“Riconosciamo alla Chiesa arcidiocesana e al suo Pastore S.E. Mons. Giovanni Intini paterna e sollecita sensibilità, riguardo alle molteplici questioni sociali su cui siamo quotidianamente impegnati – dichiara Luigi Spinzi, segretario generale Cisl Taranto Brindisi – al pari di altrettanta fermezza nell’incoraggiare, in ogni circostanza, la comunità in tutte le sue componenti, al dialogo, alla partecipazione, alla corresponsabilità, nella presente e delicatissima fase di transizioni industriali, economiche e sociali che attraversano il nostro territorio.”

Don Mimmo Roma celebrerà una Santa Messa, seguita da un breve intervento del segretario generale Luigi Spinzi.