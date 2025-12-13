Facebook Instagram
Cisl Ta/Br – Lunedì scambio di auguri in Cattedrale

Il Gruppo dirigente della Cisl territoriale, confermando una ormai consolidata tradizione di scambio di auguri con la Chiesa di Brindisi-Ostuni in occasione delle festività di fine anno, incontrerà in Cattedrale a Brindisi, lunedì 15 dicembre p.v. alle ore 18.00 don Mimmo Roma,parroco della stessa Basilica Pontificia e responsabile diocesano dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro.

“Riconosciamo alla Chiesa arcidiocesana e al suo Pastore S.E. Mons. Giovanni Intini paterna e sollecita sensibilità, riguardo alle molteplici questioni sociali su cui siamo quotidianamente impegnati – dichiara Luigi Spinzi, segretario generale Cisl Taranto Brindisi al pari di altrettanta fermezza nell’incoraggiare, in ogni circostanza, la comunità in tutte le sue componenti, al dialogo, alla partecipazione, alla corresponsabilità, nella presente e delicatissima fase di transizioni industriali, economiche e sociali che attraversano il nostro territorio.”

Don Mimmo Roma celebrerà una Santa Messa, seguita da un breve intervento del segretario generale Luigi Spinzi.

