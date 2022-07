CISTERNINO – 3* INCONTRO DEL FESTIVAL NOTTE VERDE DAL TITOLO “COLORIAMO IL BORGO”

3° Incontro del Festival Notte Verde dal titolo “Coloriamo il borgo”

Continuano le serate del Festival Agri-culturale Notte Verde giunto alla sua VIII edizione, il Festival dal titolo “I colori raccontano” terminerà nel Borgo di Cisternino il 18 e 19 agosto.

Durante la serata di Giovedi 14 luglio, saranno allestite fino al 09 settembre due esposizioni temporanee ubicate in via della Fiera e in via Manzoni di Cisternino.

L’esposizione di via della Fiera nasce dalla collaborazione tra diverse forze artistiche e culturali (Associazione Urbieterre, ASD Il Curro di Brindisi, Michele Chiementi per Consolidati, Centro di lingua e cultura giapponese “Momiji”, centro polivalente per diversamente abili “Grillo Parlante”, la Bottega creativa Carrisi di Cisternino e Pierangelo Caramia). Il messaggio che si vuole dare è che assieme si lavora bene e con maggiore forza, dichiara Angela Milone, co- organizzatrice del Festival assieme all’Associazione Urbieterre.

Via Manzoni ospiterà, contemporaneamente, l’esposizione dal titolo “L’altrove assoluto e il caos” realizzata dalla studio dell’arte del tatuaggio “Altrove Assoluto”, che rappresenta la fermata di un autobus che non esiste, giochi di luce e colori che invadono lo spazio circostante, creando un luogo fuori dallo spazio e dal tempo in cui perdersi e ritrovarsi, il tutto sarà accompagnato da street food.

La prima esposizione, quella di via della Fiera, avrà come tema ispiratore la cultura del territorio, mentre il tema dominante in quella di via Manzoni sarà: il tempo.

Nella serata del 14, i protagonisti saranno gli aquiloni, dipinti a mano su tela di raso, simbolo di libertà, leggerezza ed energia, il tutto a rappresentare – idealmente- il collegamento fra terra e cielo.

L’esposizione sarà, inoltre, composta da 4 spaventapasseri a misura d’uomo, simboleggianti i guardiani della terra e ammiratori dell’infinito, e da una mongolfiera artistica, simbolo di un viaggio, di cui si conosce il punto di partenza, ma non quello dell’arrivo, perché seguirà le diverse correnti.

Alla base di questa mongolfiera sarà collocata una strepitosa opera in ceramica e acciaio dal titolo “Bassorilievo Corporate”, donato dall’azienda Gargaloca, main sponsor della serata. L’opera rappresenta la cultura di un vasto territorio, che parte dalla Valle d’Itria, ma che si estende all’intera Puglia, terra fortemente caratterizzata dai colori forti e decisi. La realizzazione dell’opera è stata curata dal Prof. Arch. Pierangelo Caramia e dalla bottega Carrisi di Cisternino.

Con le due esposizioni il Festival della Notte verde, in questa sua terza tappa, vuole rafforzare il racconto di una Puglia, caratterizzata da un forte richiamo turistico, grazie alle sue ricchezze naturali, che spaziano dall’incontaminato mare all’eccellente cibo.

Le sue bellezze naturalistiche, rendono la Puglia, unica per lo spettacolo dei suoi campi, ricchi di vigneti ed oliveti, fino alle caratteristiche architetture rappresentate dai trulli, dalle masserie, dalle chiese rupestri per finire in borghi unici come quelli di Cisternino e di Ostuni, a cui fanno da contraltare numerosi eventi enogastronomici, con perfomance musicali ed artistiche.

Racconteremo di una Puglia che produce, trasforma e propone materie prime eccellenti per mano dei suoi imprenditori, degli artigiani, degli operai in uno scambio osmotico, che vuole creare ricchezza culturale e ricordare a noi tutti l’importanza di gestire e custodire quanto di bello abbiamo, con cura e spirito di condivisione.

La presentazione del 14 luglio si svolgerà in via della Fiera, con ingresso libero, serata in cui interverranno l’Ing. Arch. Angela Milone co-organizzatrice del Festival, il presidente dell’As. Urbieterre e direttore artistico del Festival Giuseppe Losavio, Michele Chiementi, amministratore della Consolidati, Bottega Carrisi, Pierangelo Caramia e Antonio Vestita, artigiano artista della ceramica e l’Ass. “Il Curro”