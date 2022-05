CISTERNINO DIVENTA CITTA’ SMART IN BLU

Anche Cisternino entra a far parte della rete dei Comuni che in Provincia di Brindisi hanno aderito a “Città Smart in Blu”, il progetto finalizzato ad aiutare le famiglie dei bambini con disturbi dello spettro autistico.

Promosso dall’associazione di volontariato “Il bene che ti voglio” e dalla sezione provinciale di Confesercenti, il progetto prevede l’introduzione del “pass di cortesia”, un adesivo che va esposto in maniera immediatamente visibile all’ingresso delle attività commerciali che aderiscono all’iniziativa. L’obiettivo è quello di consentire ai soggetti autistici l’accesso facilitato, evitando estenuanti attese in fila che, soprattutto durante questo particolare momento storico, potrebbero avere ripercussioni sull’equilibrio emotivo e comportamentale.

La sottoscrizione del protocollo di intesa tra l’Amministrazione comunale di Cisternino, l’Associazione “il bene che ti voglio” e la Confesercenti provinciale di Brindisi si è tenura lo scorso 5 maggio alle ore 11 presso la sala consiliare. Presenti il Sindaco di Cisternino, Enzo Perrini, il vice Sindaco Roberto Pinto, l’assessore Aurora Grassi, il presidente della Confesercenti Brindisi Michele Piccirillo, il presidente e la vice presidente dell’associazione “Il bene che ti voglio” Alessandro Cazzato e Stefania Rescio.

L’adesione al progetto “Città Smart in Blu” ha previsto la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Cisternino e la Onlus “Il bene che ti voglio”, attraverso cui s’intende far conoscere alla comunità locale le tante difficoltà che bambini e ragazzi autistici, assieme alle loro famiglie, affrontano ogni giorno. Infine, tra le attività previste dal Protocollo, rientra anche l’erogazione di specifici corsi di formazione rivolti ai commercianti e alle varie categorie professionali che più di frequente interagiscono con famiglie con bimbi e ragazzi autistici.