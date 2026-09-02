Cisternino e la Pro Loco celebrano la Bomminella, la Fiera più antica della Puglia

CISTERNINO E LA PRO LOCO CELEBRANO LA BOMMINELLA, LA FIERA PIU ANTICA DELLA PUGLIA: UNA SETTIMANA DI GRANDI EVENTI PER CHIUDERE IN BELLEZZA L’ESTATE 2026

CISTERNINO – L’estate cistranese 2026 si prepara al suo gran finale con l’appuntamento più atteso e identitario del territorio: la Fiera della Bomminella. Questo storico evento rappresenta l’ultimo grande fulcro del cartellone estivo, una chiusura in pura bellezza che unisce la comunità e accoglie i visitatori nel cuore della Puglia per celebrare uno degli eventi più antichi della Regione.

Da qualche anno, la Pro Loco di Cisternino propone una serie di eventi collaterali “intorno” alla Bomminella. Questa programmazione speciale nasce per valorizzare e ampliare la storica fiera zootecnica, trasformandola in un festival diffuso che unisce le giornate precedenti e successive ai festeggiamenti principali.

Le strade e le piazze di Cisternino prenderanno vita grazie a un programma incentrato sull’arte, sulla condivisione e sulla memoria locale.

Le attività prendono il via sabato 5 settembre a Porta Piccola, dove dalle ore 18:30 si aprirà l’esposizione di tamburi a cornice e organetti a cura di Anghel Fumarola e Armando Pecere, mostra che rimarrà allestita fino all’8 settembre. A seguire, alle ore 19:00 nello stesso luogo, si terrà l’esibizione dei giovani musicisti di musica popolare curata dall’Associazione Musicisti Valle d’Itria, mentre la serata si sposterà alle ore 20:30 in via La Fiera con l’appuntamento “ViniliGiusti” insieme a GianciM, in collaborazione e a cura di Santa Giusta.

Domenica 6 settembre l’attenzione si focalizza sulla tradizione e sulla sfilata dei cavalli: alle ore 18:30 le vie del centro saranno animate dal corteo storico di carrozze, calessi e traini, che prevede un momento di saluti istituzionali in Largo Amati. Successivamente, alle ore 20:30 a Porta Grande, il Comitato Rievocazione Storica della Bomminella metterà in scena la rievocazione dell’arrivo dei mercanti. La giornata si chiuderà a partire dalle ore 21:00 con il corteo storico dei cavalli e degli attacchi con figuranti, che si snoderà dalla Madonnina al Borgo includendo la sosta per la seconda parte della rievocazione.

Il programma prosegue lunedì 7 settembre con un pomeriggio culturale alla Torre Civica, dove alle ore 18:00 si terrà il dialogo sull’evoluzione della fiera condotto da Paola Gentile. Alle ore 19:00 in Piazza dell’Orologio spazio al movimento con la lezione di pizzica e la quadriglia finale guidata da Gisella Di Palermo e Adriano Barranco della stessa Associazione Musicisti Valle d’Itria. Alle ore 20:15 la Villa Comunale ospiterà lo spettacolo teatrale “Il traino dei fessi (ovvero dietro ogni scemo c’è un villaggio)” di e con Giuseppe Ciciriello, mentre la serata si concluderà alle ore 21:30 nuovamente in Piazza dell’Orologio con l’evento “L’asta alla Bomminella: 10 pezzi rari x10 brani indimenticabili”, curato da Micro con Le Chicche di Zia Rosa, un’asta fatta in piazza di oggetti antichi abbinati ad un brano musicale. Il battitore sarà Alessandro Antonacci e i brani musicali saranno scelti da Gianci Moggia

La giornata conclusiva di martedì 8 settembre, interamente dedicata alla Fiera, che come di consueto di svolgerà tra via Dante, via Regina Margherita e dintorni, vedrà la presenza di artisti e suonatori per le vie del centro dal mattino fino a sera, come da tradizione, con canti e balli in ogni piazza e fuori ogni locale.

I momenti chiave, organizzati invece dalla Pro Loco, includono l’approfondimento “La vera storia della Bomminella” di e con Antonio Lanera alle ore 12:00 in Piazza dell’Orologio, e il grande raduno dei suonatori coordinato dall’Associazione Musicisti Valle d’Itria, fissato per le ore 18:30 a Porta Grande.

Come sempre nel giorno della Fiera saranno aperti i parcheggi di via Clarizia, via Valle d’Itria-Miravalle, via Ostuni (Cimitero Comunale), via Monte La Croce (Istituto Salesiano).