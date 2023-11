CISTERNINO E TORRE S.SUSANNA – APPROVATI I PROGETTI PER “SCUOLE SICURE 23/24”

Prefettura: il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

pubblica approva i progetti “Scuole Sicure 2023/2024” presentati

dai Comuni di Cisternino e Torre Santa Susanna.

Il Prefetto di Brindisi, Michela La Iacona, ha presieduto stamattina il Comitato provinciale per

l’ordine e la sicurezza pubblica che ha esaminato ed approvato i progetti presentati dai

Comuni di Cisternino e di Torre Santa Susanna nell’ambito dell’iniziativa “Scuole Sicure

2023/2024”, promossa dal Ministero dell’Interno, per rafforzare le azioni di prevenzione e

contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

I due progetti – finanziati con il Fondo per la sicurezza urbana per una spesa complessiva di

23.346,00 euro – prevedono l’installazione di telecamere all’esterno di alcune scuole

individuate sulla base di specifici criteri di valutazione del rischio.

Nel corso dell’incontro, svoltosi alla presenza del Questore, del Comandante Provinciale dei

Carabinieri, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e dei Sindaci di Cisternino

e Torre Santa Susanna, sono stati accertati i requisiti di ammissibilità delle due proposte

progettuali presentate che hanno ricevuto, anche, il parere favorevole della Zona

Telecomunicazioni della Polizia di Stato di Bari.

Nello specifico, il progetto presentato dal Comune di Cisternino prevede l’installazione di

otto telecamere da posizionare presso la scuola elementare “G. Pascoli”, la scuola media “A.

Manzoni” ed il Liceo “Don Q. Punzi”.

Le telecamere che verranno installate a Torre Santa Susanna sono, invece, quattro e saranno

collocate presso la primaria di primo grado “G. Missere” e la scuola primaria di secondo

grado “G. Mazzini”.

I Sindaci dei due Comuni interessati hanno evidenziato che gli istituti scolastici si trovano in

zone che, ad oggi, sono prive di impianti di videosorveglianza pur essendo aree di ritrovo di

molti giovani sia durante le ore mattutine sia in quelle pomeridiane e serali, e che, pertanto, i

progetti in parola rappresentano una preziosa opportunità per migliorare il controllo del

territorio.

Il Prefetto La Iacona, nel sottolineare l’utilità della videosorveglianza per le sue ricadute

positive in termini di prevenzione e sicurezza, contribuendo a garantire una mirata azione

integrata di controllo e presidio del territorio, ha ricordato l’importanza di mantenere alta

l’attenzione sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti poiché i ragazzi che

frequentano le scuole, in particolare medie e superiori, vivono un’età delicata ed, a volte,

fragile.