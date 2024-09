Cisternino ospita il Festival “Penne Libere” 2024: un evento esclusivo su energie rinnovabili, comunità e sostenibilità energetica

Il 13 e 14 settembre 2024, il cuore pulsante della Valle d’Itria sarà teatro di uno degli eventi più esclusivi e innovativi nel panorama italiano: il festival “Penne Libere”. Questo festival unico, che unisce discussioni su fonti rinnovabili, risparmio energetico e il ruolo fondamentale delle comunità locali, attirerà una vasta platea di esperti, decisori politici e rappresentanti di alto profilo dal mondo accademico e imprenditoriale.

Il festival “Penne Libere” si distingue per la sua eccezionale varietà di contenuti e per la presenza di un cast di relatori d’élite, che si alterneranno in 18 panel di discussione distribuiti in quattro suggestive location del centro storico di Cisternino, uno dei borghi più belli d’Italia. Con 48 ospiti di alto livello, tra cui professionisti, accademici, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera comprendere il futuro dell’energia e le implicazioni delle scelte attuali.

La qualità e la profondità delle discussioni saranno assicurate da un gruppo di oltre 12 giornalisti di primo piano, che modereranno le sessioni, garantendo un dibattito stimolante e accessibile. Ogni intervento sarà pensato per offrire visioni innovative e soluzioni pratiche per affrontare le principali sfide legate all’energia e alla sostenibilità, con particolare attenzione all’economia circolare e al ruolo strategico che le comunità possono svolgere.

Alcuni dei temi che saranno affrontati nelle diverse sessioni includono:

La sanità del futuro e il risparmio energetico , un panel di apertura con esperti sanitari e accademici che esamineranno il legame tra energia e salute.

, un panel di apertura con esperti sanitari e accademici che esamineranno il legame tra energia e salute. Energia e clima : come le politiche locali e il Patto Europeo per il Clima possono influenzare positivamente la vita delle comunità.

: come le politiche locali e il Patto Europeo per il Clima possono influenzare positivamente la vita delle comunità. Fake news sulle rinnovabili : un tema di grande attualità, affrontato da esperti del settore.

: un tema di grande attualità, affrontato da esperti del settore. L’impatto ambientale ed energetico della produzione industriale: una discussione sulle sfide e opportunità per l’Italia, con ospiti di spicco.

Partecipare al “Penne Libere” significa non solo ascoltare i più grandi esperti del settore, ma anche avere l’opportunità di fare networking con i decisori chiave che stanno plasmando il futuro dell’energia e della sostenibilità in Italia e in Europa. È il luogo ideale per chi desidera entrare in contatto con figure istituzionali, rappresentanti delle più importanti associazioni ambientali e imprenditori del settore energetico, che stanno guidando la transizione ecologica.

Oltre ai panel di discussione, il festival offrirà momenti unici di intrattenimento e cultura, pensati per arricchire l’esperienza dei partecipanti:

Esibizioni artistiche : spettacoli di danza e musica come quello del collettivo Dance & Fitness con “Somos Cubanos” e le performance curate dall’ A.S.D J-Lò – Centro Studi Arte e Danza .

: spettacoli di danza e musica come quello del collettivo con “Somos Cubanos” e le performance curate dall’ . Premio Penne Libere 2024 : un momento solenne dedicato a premiare figure e progetti di rilievo nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

: un momento solenne dedicato a premiare figure e progetti di rilievo nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Gastronomia sostenibile: il festival proporrà esperienze culinarie uniche, con laboratori incentrati sulla cucina mediterranea senza sprechi, valorizzando le eccellenze locali e promuovendo la sostenibilità alimentare, in linea con i temi della manifestazione.

Un’esperienza immersiva nel cuore della Valle d’Itria

Oltre ai contenuti di altissimo livello, l’ambientazione del festival è di per sé una ragione per partecipare. Le discussioni si svolgeranno nelle piazze e nei vicoli del centro storico di Cisternino, immersi in uno scenario unico, che offre un connubio perfetto tra storia, cultura e innovazione. In particolare, le location del festival includono Piazza Dell’Orologio, Porta Grande e Corso Umberto, dove sarà possibile godere di performance musicali a cura di Meteo Valle d’Itria, nonché esposizioni di progetti di riqualificazione architettonica come la Masseria Termetrio.

Il festival “Penne Libere” 2024 rappresenta molto più di un semplice evento culturale: è una finestra sul futuro dell’energia e della sostenibilità, in cui partecipare significa essere protagonisti attivi del cambiamento. Un appuntamento esclusivo, imperdibile per chiunque abbia a cuore il futuro del nostro pianeta e voglia contribuire alla discussione su come affrontare le sfide energetiche che ci attendono.