Cisternino si trasforma in capitale della via della seta con Summercanda

Al via il nuovo progetto di Maraviglia di Puglia nel borgo più bello d’Italia. Sette installazioni artistiche nel centro storico che uniscono oriente ed occidente.

Cisternino, 4/08/2025

Cisternino si trasforma nella capitale della via della seta con “Summercanda”, il nuovo progetto di Maraviglia di Puglia che tra i vicoli del Borgo più bello d’Italia fa incontrare oriente ed occidente.

Grazie a sette installazioni artistiche realizzate da Roberto Marangi passeggiando per i vicoli di Cisternino sembrerà di essere in città di Puglia, Africa, Indonesia, Persia, India ed Uzbekistan insieme. Proprio dalla nota Città Uzbeka “Samarcanda”, antica capitale della via della seta, nasce infatti il nome del progetto con cui Marangi vuole trasferirne l’importanza di centro di incontro culturale.

Per farlo, Maraviglia di Puglia ha realizzato installazioni artistiche e fotografiche con prodotti originali delle zone di provenienza (dalle lampade persiane alle stoffe indiane) e sta preparando un cartellone di appuntamenti pronti ad immergere turisti e pugliesi nelle varie culture con eventi culinari, musicali e culturali.

Così la Valle d’Itria si prepara a trasformarsi in moderna capitale di una delle prime strategie internazionali commerciali e sociali della storia: la via della seta. Incredibile occasione di scambio commerciale e culturale, la strada più importante tra oriente ed occidente apre al noto comune pugliese per renderlo ancora più internazionale di quanto il turismo abbia già fatto negli ultimi anni.

A farlo è un progetto che assume ancora più importanza all’interno dello scenario geopolitico in cui l’umanità si trova: “Con Summercanda le strade di Cisternino accolgono l’oriente e si fanno portatrici di messaggi importanti. Primo fra tutti l’invito al rispetto delle culture, dei popoli e la speranza alla pace nel mondo. Subito dopo, l’importanza dello scambio culturale come momento di crescita personale. Camminare per le strade di questo borgo sarà immergersi in culture diverse per scoprire una strada che era molto di più di semplice commercio: era innovazione, cultura, vita” dichiara Roberto Marangi di Maraviglia di Puglia. L’associazione nata nel 2003 con la passione delle installazioni che a Cisternino e in altri paesi della Puglia ha creato importanti progetti di valorizzazione urbana come “Il Borgo che dondola” con le note altalene o la “Stralunata” realizzata per il natale 2024 sempre a Cisternino.

Ora Summercanda, a Cisternino fino ad estate inoltrata, permetterà seguendo il percorso itinerante di una mappa fatta a mano di perdersi tra i vicoli del noto borgo pugliese per ritrovarsi in scorci orientali tra seta e lanterne.