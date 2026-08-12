Cisternino si trasforma in un museo a cielo aperto. Torna la Notte Verde nel segno della “pietra su pietra”

Il 18 e 19 agosto il borgo brindisino ospita la XII edizione dell’evento estivo firmato Urbieterre APS, realizzato con la collaborazione del Comune di Cisternino. Quattro cantieri esperienziali tra artigianato, biodiversità, dialogo interculturale e grande musica live, fino al gran finale con i Tarantolati di Tricarico.

CISTERNINO (BR) – Il 18 e 19 agosto 2026 il borgo antico di Cisternino torna a farsi palcoscenico della Notte Verde, l’atteso evento estivo giunto quest’anno alla sua XII edizione e incentrato sul tema evocativo “Pietra su Pietra”. L’evento è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Urbieterre APS con la collaborazione del Comune di Cisternino, il Patrocinio della Regione Puglia e il supporto di diversi enti pubblici e privati. La manifestazione trasformerà il centro storico in un grande museo diffuso a cielo aperto e in un percorso esperienziale a “cantieri vivi”.

La pietra, intesa come materia, testimone del tempo e protagonista assoluta del paesaggio della Valle d’Itria, diventa il filo conduttore di un cammino lento volto a riscoprire l’identità del territorio e a gettare ponti verso altre culture.

I QUATTRO “CANTIERI VIVI” E LE LOCATION DEL BORGO

Il cuore pulsante della manifestazione si articolerà in quattro macro-aree tematiche:

Cantiere 1: “La pietra parla” in Piazza Garibaldi – Un viaggio visivo e sonoro dove i maestri artigiani mostreranno dal vivo la costruzione in scala di trulli in pietra a secco, svelando tecniche millenarie tramandate di generazione in generazione.

Cantiere 2: “Radici di pietra” in Piazza Marconi – Spazio interattivo dedicato alla tutela del territorio, con installazioni, laboratori ed esposizioni volti a far conoscere e toccare con mano la biodiversità locale.

Cantiere 3: “Le mani si incontrano” in Largo Amati – Un importante momento di dialogo interculturale che vedrà la straordinaria partecipazione dell’Istituto di cultura persiana. Le tradizioni mediterranee incontrano quelle persiane attraverso il lavoro condiviso di chi impasta, intreccia, coltiva e crea gioielli.

Cantiere 4: “Sonoro” nella Pineta – L’area dove la pietra smette di essere materia rigidamente statica e vibra attraverso la musica.

IL PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE

Il festival sarà arricchito da un fitto calendario di spettacoli dal vivo:

– Martedì 18 agosto (Pineta): Si parte con il connubio di canto e racconto del soprano Silvia Lorenzi nello spettacolo “Vette di latte”, seguito dall’energia travolgente dei Mundial con il loro “Culacchi tour”.

– Mercoledì 19 agosto (Pineta): Apertura affidata alla voce e alla chitarra di Eva Sole, a cui seguirà il DJ set firmato da Claudio Lk.

– Il Gran Finale (mercoledì 19 agosto in via Roma): La Notte Verde si chiuderà in grande stile con il concerto dei Tarantolati di Tricarico, che accenderanno la piazza con il tour “Balla Carme”, facendo letteralmente “vibrare” le pietre di Cisternino a ritmo di taranta.

Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci saranno gli stand gastronomici e artigianali allestiti in Via San Quirico – dove si potranno gustare i sapori autentici della Puglia – e la mostra fotografica composta da 20 scatti e intitolata “Italia, l’arte della costruzione in pietra a secco: maestri, manufatti e paesaggi”.

«Con “Pietra su Pietra” vogliamo fare comunità», spiegano gli organizzatori di Urbieterre APS. «Esattamente come un muro a secco prende forma unendo un elemento all’altro, così la Notte Verde mette insieme artigiani, artisti, cittadini e visitatori all’interno di cantieri vivi e partecipati».

L’ingresso è libero.

Per info e programma completo: www.notteverde.it