Città sotto scacco per una donna alla guida di una Panda. Bloccata dai carabinieri dopo un lungo inseguimento

Le sirene di carabinieri e polizia si sono sentite per lungo tempo in più rioni della città e le redazioni degli organi di stampa sono state prese d’assalto da parte di cittadini che volevano sapere cosa stesse accadendo. Alla fine si è finalmente compreso che le forze dell’ordine stavano inseguendo una Fiat Panda guidata da una donna che ha sfrecciato in strade del centro urbano e sulle arterie di collegamento fuori dalla cinta muraria. Il tutto è cominciato da un posto di blocco dei carabinieri. La donna, nonostante il segnale di alt, ha cominciato ad aumentgare la velocità ed è stato necessario dar vita ad un isneguimento, ovviamente con tutte le cautele del caso da parte delle forze dell’ordine per evitare incidenti e danni ai pedoni. Il tutto si è concluso alle porte di Tuturano quando una pattuglia dei carabinieri ha tagliato la strada alla Panda bloccandone la corsa. L’auto è stata posta sotto sequestro mentre la donna è stata condotta in caserma e poi in ospedale. Si sta tentando di comprendere cosa possa aver provocato questo tentativo di fuga che avrebbe potuto provocare non pochi problemi e che fortunatamente si è copncluso senza danni alle persone.