Città sporca. Incontro tra sindaco e AVR

Incontro ieri pomeriggio tra il sindaco Giuseppe Marchionna e i responsabili aziendali di AVR (già Teorema) per trovare le migliori idee per riuscire a dare decoro e pulizia in tutte le strade della città. Ormai ogni zona, dal centro alla periferia, e’ stracolma di rifiuti e di incuria. La raccolta differenziata non e’ stata ben accolta dai brindisini e stenta a decollare. Il sindaco ha chiesto all’azienda di intervenire urgentemente con adeguati interventi, sia di risorse umane che di attrezzature. Se Brindisi si candida a città Capitale della cultura deve essere più presentabile, sempre e non solo in occasione dei grandi eventi come la cena del G7 voluta e organizzata dal Quirinale. Unico neo è che non si e’ saputo l’esito dell’incontro. Il sindaco non ha voluto rilasciare dichiarazioni.