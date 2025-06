Città sporca – Sugli abbandoni di rifiuti Teknoservice precisa…

Ecco la nota di Teknoservice:

Teknoservice informa che durante i primi quindici giorni del mese di Giugno ha provveduto, con uomini e mezzi adeguati, a rimuovere oltre 600 mc di rifiuti misti abbandonati su suolo pubblico, non correttamente conferiti nei centri comunali di raccolta e/o attraverso il servizio del numero verde, oltre al normale servizio di raccolta rifiuti porta a porta.

La quantità dei rifiuti accatastati difficilmente può essere riconducibile ad una produzione di pochi giorni.

Sono in atto le programmazioni di intervento rimozione materiali presenti su suolo presso i quartieri Sant’Angelo – Casale – Cappuccini e Commenda, che avranno inizio nella giornata odierna .

Già ripuliti i quartieri Perrino – Villaggi San Paolo e Pietro – La Rosa – Paradiso – Zona Albertini e S.Elia

Un massiccio intervento di rimozione materiale – lavaggio e sanificazione strutture/attrezzature è stato effettuato presso le nove Isole Ecologiche Mobili presenti in area urbana , cui è seguito un secondo intervento nella giornata di venerdì u.s. per via di ulteriori abbandoni che si sono rilevati.

Gli operatori ecologici, cui va in plauso per operare con diligenza in queste giornate di caldo afoso [che ha interessato ed interessa tuttora l’intera nazione], hanno provveduto anche alle previste attività di spazzamento – raccolta rifiuti – lavaggio delle superfici stradali – attività di disinfestazione – derattizzazione e deblattizzazione.

Sensibile agli articoli di stampa, Teknoservice è intervenuta per una pulizia radicale presso la spiaggia libera di Materdomini [che non rientra negli obblighi contrattuali] ed ha rimosso i materiali prodotti da una precedente manifestazione ambientalista presso l’ingresso dell’isola di Sant’Andrea [che ricade in aree non di pertinenza].

Teknoservice punta molto sul supporto dell’intera cittadinanza per migliorarsi nel servizio e raggiungere percentuali di raccolta differenziata che possano contribuire al contenimento dei costi sulla tassa dei rifiuti.