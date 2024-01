CITTADELLA DELLA RICERCA: C’E’ SOLO TANTO SILENZIO…

A Brindisi si continua ad assistere ad un totale disimpegno nei confronti di una struttura come la Cittadella della Ricerca che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento a livello internazionale. Non a caso, subito dopo la sua inaugurazione sul piano operativo, avvenuta nel 1998, ci furono tante realtà del settore della ricerca avanzata a scegliere questo sito per sviluppare la propria attività, spesso usufruendo di finanziamenti pubblici.

Poi è iniziato un lento ma inesorabile declino, determinato soprattutto da aspetti gestionali e da una totale incapacità di valorizzare fino in fondo le sue potenzialità. Nel frattempo, la politica ha sistematicamente inserito la Cittadella della Ricerca tra gli argomenti delle varie campagne elettorali e tutti hanno sempre promesso mai e monti. La realtà è che ancora oggi il vero padrone della struttura è diventato il degrado che rischia di far scappare via anche le realtà che ancora svolgono attività.

Cinque anni fa, a dire il cvero, la Regione Puglia candidò la Cittadella per ospitare un centro di ricerca dell’Enea sulla fusione nucleare. Un investimento di 500 milioni di euro con 1.800 nuovi posti di lavoro. Alla fine ha avuto la meglio la candidatura di Frascati e la nostra Cittadella è rimasta in abbandono.

Adesso ci prova la Provincia, proprietaria degli immobili, a compiere qualche passo in avanti e non a caso è stato presentato un progetto per un intervento di riqualificazione e di rifunzionalizzazione del comprensorio, con un investimento di 45 milioni di euro.

Purtroppo, però, nessuno assume impegni da questo punto di vista ed anche le belle parole spese a suo tempo dal ministro dell’Università e della ricerca Annamaria Bernini sono rimaste tali, così come gli impegni garantiti verbalmente dalla Regione Puglia.

E dire che proprio la Cittadella della Ricerca potrebbe essere il punto da cui ripartire per far uscire Brindisi da una crisi economica ed occupazionale senza precedenti.