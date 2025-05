Cittadella universitaria: a passo lento, ma si farà.,,

Certamente c’è’ la scadenza del 31 dicembre 2026 per spendere i finanziamenti per la nuova sede dell’Universita’ a Brindisi, di Casa dello studente e mensa. Forse si andrà un po’ più in là’ con i tempi, in riferimento soprattutto alla ristrutturazione del palazzo ex Agenzia delle Entrate, che diventerà la nuova Università, ma c’è’ la convinzione che molto presto quella zona storica della città, al confine tra centro storico e periferia, sarà’ rivalutata e totalmente rinnovata. Si e’ discusso di questo oggi, presso Mediaporto, tra i soggetti interessati quali Adisu, Regione Puglia, Comune di Brindisi e Otdine degli Architetti. Alcuni cantieri sono già’ aperti e alcuni già’ ben avviati, altri ancora no. Il palazzo ex Agenzia Entrate sarà’ ristrutturato totalmente, partendo dalla struttura portante ma non sarà’ abbattuto e ricostruito. Questo per risparmiare tempo. Sono intervenuti Alessandro Cataldo per Adisu, Maria Raffaella Lamacchia, dirigente Regione Puglia, Maurizio Marinazzo per l’Otdine degli Architetti, e tanti soggetti pubblici e privati interessati.