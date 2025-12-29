Cittadinanza onoraria al Prefetto Carnevale – Voto unanime del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Brindisi ha votato all’unanimità la proposta deliberativa formulata dal consigliere comunale Nicola Di Donna (Forza Italia) per il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Brindisi al Prefetto Luigi Carnevale che si appresta a lasciare la città per assumere la stessa funzione nella Prefettura di Pescara. Una proposta che, a dire il vero, era partita dal giornalista Gianmarco Di Napoli in un suo articolo a commento del trasferimento del Prefetto Carnevale.
E’ un giusto riconoscimento per un servitore dello Stato che a Brindisi la lasciato il segno, dapprima come dirigente della Squadra Mobile ed in questi ultimi anni come Prefetto. Il Ministro dell’Interno aveva affidato propriop a lui il coordinamento dell’organizzazione del G7 svoltosi proprio in provincia di Brindisi nel 2024.