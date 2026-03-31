Claudia Mencaroni ospite della libreria Pupilla

Come si intrecciano la poesia con la voce, la pratica quotidiana, la vocazione con i giorni…Ce lo racconta l’autrice Claudia Mencaroni, ospite attesa quanto preziosa, della libreria Pupilla- libri, giochi, attività, sita in v.le Commenda 36a. a Brindisi.L’autrice presenterà le sue opere più recenti, edite per Verba-volant e Tyrus.Un appuntamento unico e imperdibile, gratuito e dedicato ad un pubblico adulto.Sabato 4 Aprile, alle 18.00, è previsto anche un firma-copie.

Claudia Mencaroni

È nata a Brindisi nel 1979, in primavera; viene dai libri e dal teatro. Si occupa di editoria, formazione e opportunità di incontro tra persone e poesia, esperienze dalle quali è nato Crescere poeti — Educare e educarsi allo sguardo e al linguaggio poetico (VerbaVolant edizioni 2024). Scrive libri per bambine e bambini (il suo Nel regno di Nientepopodimenoché è stato finalista al premio Malerba 2022, Seb e la conchiglia finalista al premio Andersen 2019), racconti per i grandi che imparano l’italiano e poesie che legge a bassa voce. Letargo (InternoPoesia 2024) è il suo primo prosi-metro. Vive a Roma.

La libreria PupillaSi occupa da sempre di promozione della lettura e della cultura, sul territorio locale e nazionale.Partecipa a progetti in rete, con varie realtà del settore, e opera per favorire il dialogo e l’ascolto tra bambini, ragazzi e figure parentali. Promuove e collabora, inoltre, con eventi e progetti, nelle scuole e negli enti culturali, della città e della provincia.E’ nella rosa delle librerie di qualità, elette dal Ministero della Cultura.