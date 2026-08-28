Claudio Melissano è il nuovo Direttore commerciale della Dinamo Basket Brindisi

La Dinamo Basket Brindisi annuncia l’ingresso di Claudio Melissano nella propria struttura dirigenziale con il ruolo di Direttore Commerciale.

Una nuova figura chiamata a contribuire alla crescita e al consolidamento del progetto societario, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’area commerciale del club e rafforzare il rapporto con il tessuto imprenditoriale del territorio.

Nel suo nuovo incarico, Melissano si occuperà dello sviluppo delle partnership commerciali e delle sponsorizzazioni, della gestione e del consolidamento dei rapporti con gli attuali partner e della ricerca di nuove opportunità di collaborazione, creando sinergie sempre più solide tra la Dinamo e le realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare il progetto biancazzurro.

L’ingresso di una figura dedicata all’area commerciale rappresenta un ulteriore passo nel percorso di strutturazione della società, con la volontà di costruire una rete di partner sempre più ampia e coinvolta e di valorizzare il ruolo della Dinamo come realtà sportiva profondamente legata al proprio territorio.

Claudio Melissano: “Tornare alla Dinamo, questa volta con un nuovo ruolo, è per me motivo di grande entusiasmo. Conosco già l’ambiente e il progetto societario e sono contento di poter dare il mio contributo anche sotto questo nuovo punto di vista. L’obiettivo sarà lavorare per consolidare le collaborazioni esistenti e crearne di nuove, coinvolgendo sempre più il territorio nel progetto Dinamo”.

La società dà il bentornato a Claudio Melissano, augurandogli buon lavoro e un percorso ricco di soddisfazioni al fianco della Dinamo Basket Brindisi.