Cleopazzo (Nidil-Cgil) – 8 marzo: Il voto è la nostra rivolta. Domani parteciperemo alla manifestazione in corteo

FP E NIDIL CGIL BRINDISI 8 MARZO 2025: IL VOTO E’ LA NOSTRA RIVOLTA. PER SOSTENERE I 5 SI AL REFERENDUM DELLA CGIL CHE RIGUARDANO PRINCIPALMENTE LE DONNE.

LAVORO- SICUREZZA-DIGNITA’-CITTADINANZA-DEMOCRAZIA, RESTIAMO RIBELLI ANCHE SUL NOSTRO TERRITORIO, PER CONTINUARE A CAMBIARE LE COSE INSIEME.

DOMANI PARTECIPEREMO ALLA MANIFESTAZIONE IN CORTEO con partenza da Viale Togliatti alle ore 9.00 da Brindisi, PROMOSSA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE A CUI ADERISCE IL COORDINAMENTO DONNE DELLA CGIL BRINDISI CON TUTTE LE CATEGORIE.

SIAMO TANTE E SIAMO PRONTE, SIAMO IL 51% DELLA POPOLAZIONE ITALIANA E DOBBIAMO REAGIRE CON PROTAGONISMO ANCHE DA BRINDISI E’ IL MOMENTO DI INVERTIRE LA ROTTA.

Anche quest’ anno l’ 8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna siamo dinanzi ad una condizione di difficoltà, si riducono spazi di democrazia e i diritti delle persone, con un modello di società patriarcale, discriminatoria e violenta che vogliamo continuare a contrastare. Continuiamo a rivendicare un modello di società diverso da quello odierno che contrasti forme di sfruttamento, la violenza fisica ed economica, psicologica e di genere e che valorizzi l’autodeterminazione delle persone. Per questo ci battiamo democraticamente contro ogni forma di discriminazione di genere, contro un lavoro povero non stabile e precario anche a Brindisi maggiormente ad incidenza femminile e part time, contro i tagli ai servizi pubblici che determinano un depauperamento dei servizi sociali, sanitari ed educativi che dovrebbero garantire servizi ai minori, agli anziani, di cura per un welfare che non può più essere sostenuto interamente sulle spalle delle donne, come nelle professioni di aiuto. Servono politiche di pace e di contrasto a tutte le guerre per l’ autodeterminazione dei popoli e la giustizia sociale per una transizione ecologica ed energetica equa e sostenibile anche a Brindisi che non siano lavoratrici e lavoratori a pagare, per questo domani saremo in corteo al fianco di studentesse e associazioni. L’ educazione sesso- affettiva nelle scuole è diventata un tema cruciale evidenziando il ruolo cruciale che determinano i giovani e le nuove generazioni per un futuro ed il voto sarà la nostra rivolta per disegnare un futuro diverso, mettendo il lavoro al centro come condizione di riscatto ed indipendenza anche femminile. Siamo ai primi posti nel mondo per gender pay gap e per lavoro povero e precario soprattutto femminile, il lavoro di cura è interamente scaricato sulle donne. Il nostro impegno va’ oltre l’8 marzo, è azione quotidiana nei luoghi di lavoro, sensibilizzazione e partecipazione, nella consapevolezza che insieme tutte e tutti possiamo cambiare le cose e garantire pari opportunità ad uomini e donne. L’ 8 marzo non può’ essere solo retorica, ma per noi è come nella campagna referendaria, da sostenere l’opportunità vera per costruire una società giusta e paritaria.

LA SEGRETARIA GENERALE NIDIL CGIL BRINDISI

LA SEGRETARIA PROVINCIALE FUNZIONE PUBBLICA CGIL BRINDISI

Responsabile politiche di genere

CHIARA CLEOPAZZO