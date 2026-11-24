Al Direttore Generale ASL Brindisi

All’Amministratore Unico Sanitaservice Asl Brindisi

Alla Consigliera per le Pari Opportunità Provinciale

All’RSPP ASL Brindisi

All’RSPP Sanitaservice Asl Brindisi

Alla STAMPA

Oggetto: Segnalazione urgente su condotte lesive della dignità femminile, clima sessista e mancata tutela presso la struttura sanitaria distrettuale di Via Dalmazia (Brindisi) – Segmento operativo Sanitaservice ASL BR

La Funzione Pubblica CGIL di Brindisi ritiene improcrastinabile segnalare con estrema fermezza una situazione di particolare gravità che si protrae da anni presso la struttura sanitaria distrettuale di Via Dalmazia a Brindisi (ASL Brindisi), nel segmento operativo riconducibile a Sanitaservice Asl Brindisi

In questo contesto si è consolidato un clima ambientale gravissimo, che colpisce in modo mirato donne lavoratrici, sottoposte ad aggressioni verbali e a offese gravi e reiterate. Non si tratta di semplici attriti lavorativi, ma di condotte che assumono un chiaro connotato discriminatorio e sessista, esercitate da una figura maschile e lesive non soltanto del ruolo professionale, ma della dignità personale e dell’identità stessa delle lavoratrici coinvolte.

Ancor più grave è il tentativo di minimizzare quanto accaduto da parte di chi ha il dovere di accertare i fatti e agire con rigore, anche sul piano dell’autotutela e delle responsabilità connesse al ruolo datoriale e gestionale.

Tollerare comportamenti prevaricatori e sessisti significa legittimarli nei fatti e lasciare sole le persone offese.

Proprio perché colpisce delle donne e perché per troppo tempo si è preferito il silenzio o la chiusura anziché la verità, ci rivolgiamo ai soggetti di garanzia affinché non vi sia alcuna indulgenza né mera formalità: chiediamo un intervento immediato, netto e verificabile per fare piena luce sui fatti, sanzionare le condotte e le eventuali coperture, rimuovere ogni forma di prevaricazione maschile e sessista e garantire finalmente rispetto, tutela reale e dignità a chi lavora in quella struttura.

Nell’attesa di un cortese urgente riscontro, si resta disponibili ad incontro propedeutico a meglio definire e circostanziare la problematica di che trattasi.

Luciano Quarta

Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi