Clkimatizzatori guasti nell’ospedale Perrino. La FP Cgil pronta alla denuncia ai Nas

Reparti senza aria condizionata, pazienti fragili esposti al caldo torrido, personale ridotto ai minimi termini.

L’emergenza caldo sta investendo anche l’ospedale Perrino, dove da giorni si registrano criticità gravi che rendono difficile garantire assistenza in condizioni dignitose.

In Ortopedia due stanze sono state dichiarate inagibili dal primario e dal coordinatore infermieristico a causa delle temperature insostenibili. In una di queste si era tentato di utilizzare un condizionatore portatile (“pinguino”), ma l’intervento si è rivelato del tutto inefficace. I pazienti sono stati trasferiti altrove, ma la domanda è sempre la stessa: perché ogni estate l’Asl Brindisi si presenta impreparata di fronte a un’emergenza prevedibile?

Ancora più grave la situazione nello Stroke, reparto semi-intensivo dove sono ricoverati pazienti particolarmente fragili: qui sono stati collocati due condizionatori portatili, ma il caldo resta insopportabile sia per i degenti che per il personale, già provato da turni pesanti e dalla carenza di organico.

La Neurologia, tra infermieri non sostituiti e dieci persone con il beneficio della legge 104, vede i turni ridotti al minimo.

La Fp Cgil Brindisi denuncia “una situazione non più accettabile”. Secondo il sindacato, il problema della colonna di condizionamento si ripresenta puntualmente ogni anno, con tempi lunghissimi per le riparazioni e costi ingenti a carico della collettività, senza che si arrivi mai a una soluzione definitiva.

La sigla sindacale chiede interventi urgenti: ripristino immediato della climatizzazione nei reparti, verifica delle condizioni di sicurezza per degenti e operatori da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione e un piano estivo serio e strutturato per affrontare anche la carenza di personale.

“La misura è colma – sottolinea la Fp Cgil – se non ci saranno risposte concrete a breve, sarà inevitabile rivolgersi alle autorità competenti per verificare eventuali violazioni delle norme a tutela della salute e della sicurezza di lavoratori e pazienti”.

La FP Cgil Brindisi ha già annunciato che formalizzerà una segnalazione ai NAS – Carabinieri per la Tutela della Salute – affinché verifichino le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza all’interno dei reparti dell’ospedale Perrino attraverso una nota del coordinatore alla Sanità Francesco Pollasto e del Segretario Aziendale Valerio Aga