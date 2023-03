CLUB ROTARY BRINDISI VALESIO – GIORNATA SULL’EMPOWERMENT FEMMINILE

‘La (Non) festa’ è così che hanno voluto chiamare l’evento dedicato all’empowerment femminile i soci del Rotary Club Brindisi Valesio in programma per sabato 11 Marzo alle ore 17.00 presso il Museo Ribezzo, realizzato in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Brindisi. Una tavola rotonda in cui si incontreranno racconti, esperienze, testimonianze sul valore del contributo femminile allo sviluppo del territorio, dall’antichità ai giorni nostri, grazie agli interventi dell’ Arch. Emilia Mannozzi, direttore del Polo BiblioMuseale di Brindisi, le imprenditrici Maria Concetta Malorzo e Maria De Luca.

“È una (non) festa – spiega la Presidente Livia Antonucci- perché vogliamo superare la retorica inutile dell’8 marzo. Le donne, le ragazze di oggi hanno bisogno di opportunità, di esempi e mentoring perché il solco tracciato da qualcuna prima di loro, rappresenti una rotta conosciuta che faccia crescere esponenzialmente i nuovi progetti di busisness al femminile. Sarà un evento caratterizzato da interventi di imprenditrici e professioniste – continua Antonucci – che svilupperanno il tema della presa di coscienza del proprio valore e di come, una volta strutturato, sia stato posto a beneficio di se stesse e della comunità. Il Rotary Club – conclude- ha L’ambizioso proposito di coniugare e far incontrare queste preziose risorse del nostro territorio con la cittadinanza e soprattutto le nuove generazioni, per uno sviluppo che abbia radici stabili e profonde’.

