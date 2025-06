CNA Brindisi. Ecco la “staffetta” imprenditoriale

La Confederazione Nazionale Artigiani (CNA), settore Giovani Imprenditori Puglia, ha organizzato per oggi a Brindisi, presso la Camera di Commercio – sede di Brindisi, la tappa regionale della “Staffetta roadshow” sulla trasmissione d’impresa.

La “Staffetta” nasce con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso di ascolto, dialogo e proposta politica sul tema dell’avvio e della trasmissione d’impresa, due snodi strategici prioritari per la tenuta e la crescita del tessuto imprenditoriale del nostro Paese. Durante ogni tappa del roadshow – e in particolare in occasione della tavola rotonda in programma – la CNA vuole raccogliere idee, confrontarsi con i territori e presentare la propria visione, illustrando proposte concrete per alleggerire il peso fiscale che grava sul passaggio generazionale dell’azienda familiare tra genitori e figli e per rendere più accessibile l’avvio d’impresa per le nuove generazioni. Il passaggio generazionale rappresenta una fase cruciale per la sopravvivenza e la crescita delle imprese, ma spesso si scontra con una pressione fiscale eccessiva che penalizza sia chi subentra sia chi cede l’attività. Per questo motivo Cna propone una serie di interventi normativi che sono stati resi noti durante l’iniziativa. Sono intervenuti, oltre a tanti giovani dal futuro imprenditoriale, il vicepresidente CCIAA Taranto- Brindisi e presidente CNA, Franco Gentile, Vanessa Coppola, presidente Giovanni imprenditori CNA, l’on. Mauro D’Attis e l’on. Claudio Stefanazzi.