CNA Brindisi -Taranto a Corfù per il kick-off meeting del progetto europeo HELIX-SMART

Nei giorni 22 e 23 settembre 2025, CNA Brindisi – Taranto ha preso parte a Corfù, Grecia, al kick-off meeting del progetto HELIX-SMART (Exellence Hubs Enhancing Linkages and Innovation for X-border ecosystems and SMART transition), finanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021/2027.

L’incontro, ospitato dal partner capofila, lo Ionian University Research Committee, ha segnato l’avvio ufficiale del progetto e riunito i partner dell’area di cooperazione del Programma: la Camera di Commercio di Achaia, l’ATHENA (Research and Innovation Centre in Information Communication and Knowledge Technology), l’Università degli Studi di Foggia, il Gruppo di Azione Locale BaTiR, e CNA Brindisi – Taranto.

Il progetto HELIX-SMART punta a rafforzare la trasformazione digitale e la crescita sostenibile delle PMI e dei liberi professionisti nei settori ICT, turismo ed economia blu. Tra le azioni previste: la creazione di Living Lab per sperimentare soluzioni innovative, lo sviluppo di una piattaforma di Digital Twin per test virtuali e la realizzazione di un sistema di e-learning con corsi MOOC dedicati a colmare i gap di competenze digitali. L’obiettivo è promuove l’innovazione collaborativa tra imprese, università e istituzioni, favorendo competitività e resilienza nell’area adriatica.

Durante le due giornate di lavori a Corfù sono stati illustrati gli obiettivi generali del progetto e le diverse attività che coinvolgeranno tutti i partner in un’ottica di innovazione e cooperazione transfrontaliera. Centrale anche il tema della comunicazione e disseminazione dei risultati, elemento strategico per garantire un impatto concreto sui territori coinvolti ed il raggiungimento dei principali stakeholder.

CNA Brindisi – Taranto, rappresentata da Sonia Rubini e Chiara Spalluto, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le piccole e medie imprese nel percorso di transizione digitale e sostenibile promosso dal progetto: un percorso che contribuirà a rafforzare il legame tra il tessuto produttivo brindisino, il mondo della ricerca e le istituzioni locali e internazionali.

Nelle prossime fasi, CNA Brindisi -Taranto sarà attivamente impegnata con attività di comunicazione, networking e supporto diretto alle imprese del territorio, consolidando il proprio ruolo di ponte tra innovazione e sviluppo economico.