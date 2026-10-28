CNA Brindisi–Taranto esprime cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Meo

Il presidente Franco Gentile a nome di tutta la CNA Brindisi–Taranto esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Meo, presidente e fondatore dello SNIM – Salone Nautico di Puglia.

“Una figura di riferimento per il territorio, che con passione, determinazione e lungimiranza ha saputo contribuire alla crescita del settore della nautica e alla valorizzazione dell’economia del mare, promuovendo Brindisi e le sue potenzialità ben oltre i confini regionali” cosi lo ricorda il presidente Franco Gentile.

“Attraverso lo SNIM, Giuseppe Meo ha saputo costruire negli anni un importante punto di riferimento per imprese, operatori e istituzioni, contribuendo a rafforzare il ruolo di Brindisi e della Puglia nel panorama della nautica nazionale e internazionale”.

CNA Brindisi–Taranto e CNA Nautica ne ricordano con profonda stima la passione, la tenacia e la straordinaria capacità di credere nelle potenzialità del nostro territorio, sempre pronto a trasformare idee e progetti in opportunità di crescita e sviluppo.

Con la sua scomparsa, la Cna non perde solo un imprenditore visionario e instancabile, ma un amico corretto e sincero.

Alla famiglia, ai collaboratori e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco, le più sentite condoglianze.