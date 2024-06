CNN – D’Attis (FI): Italia è modello di antimafia

Nota del vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.

“L’Italia, con le sue leggi, la sua magistratura e le sue forze dell’ordine, è a pieno titolo un modello di antimafia. Per questo, quanto riportato dalla Cnn appare più come una ricostruzione approssimativa e imprecisa che un servizio degno di un organo di stampa così importante. La Commissione Antimafia, che è al lavoro da circa un anno, ha già aperto un focus sulla criminalità foggiana e questo è solo un esempio di un’attività intensa condotta a tutti i livelli istituzionali contro la criminalità organizzata. Non possiamo che essere felici se anche all’estero c’è attenzione verso il fenomeno, ma non possiamo accettare che il nostro Paese sia additato in questi termini. La Puglia è un territorio meraviglioso e lo svolgimento del G7 qui è segno di massima considerazione da parte del nostro governo. L’Italia conduce una lotta alla mafia serrata e la Cnn ha peccato di superficialità: i milioni di turisti che visitano ogni anno la nostra terra ne sono una chiara dimostrazione”.