CO-CLEAN – ENERGIA RINNOVABILE SUL TETTO DI UNA SCUOLA

Nell’ambito dell’iniziativa di efficientemento energetico Co-Clean, finanziato dal progetto Interreg Italia, Albania, Montenegro, il Comune di Brindisi ha attuato un intervento di tutela ambientale all’interno di un edificio pubblico, promuovendo l’installazione sul tetto della scuola S. Elia-Commenda, in via Mantegna, al quartiere S. Elia, di un impianto fotovoltaico. L’impianto sara’ connesso alla rete elettrica pubblica e fornirà energia rinnovabile alla scuola e alle famiglie del quartiere che aderiranno alla comunità energetica per 300 Kw. L’obiettivo e’ ridurre i costi e apportare benefici ambientali. Interventi analoghi ci saranno a Racale (LE), a Valona (Albania) e Berane (Montenegro). La presentazione del progetto si e’ tenuta nel pomeriggio presso la scuola di via Mantegna alla presenza del sindaco Riccardo Rossi, del dirigente ai Lavori Pubblici, arch. Fabio Lacinio, e della società che ha curato l’installazione.