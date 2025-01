Cobas – “Difendiamo le lavoratrici della Santa Teresa, unitamente al Museo”

Il Cobas invita gli operatori dell’informazione a partecipare alla conferenza stampa di Giovedì 30 Gennaio alle ore 9,00 davanti l’ingresso del Museo Ribezzo in Piazza Duomo dove saranno illustrate durante un sit in le iniziative in difesa dei lavoratori e lavoratrici del Museo Ribezzo, unitamente al destino dello stesso. Il Cobas ha dichiarato lo stato di agitazione delle dipendenti della Santa Teresa che lavorano a 24 ore settimanali al museo Ribezzo. La riflessione del Cobas è che la soluzione ad avere il tempo pieno per le dipendenti della Santa Teresa non può che essere trovata in una nuova attenzione della Regione Puglia per il Museo di Brindisi, assolutamente trascurato nel corso degli anni . Cerchiamo quindi una soluzione per le lavoratrici della Santa Teresa e denunciamo lo scarso personale presente nel nostro Museo, che limita fortemente il suo sviluppo a favore del territorio e del turismo. Possiamo affermare che pur essendo tra i più importanti musei della Regione Puglia è quello con meno personale: il personale andato in pensione mai sostituito, negli ultimi anni con il solo supporto di 2 consulenti esterni a partita IVA, di cui si auspica migliore forma contrattuale, in analogia agli altri musei dei Poli. Invitiamo il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna , unitamente al Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, territorialmente competenti, a farsi portavoce nelle opportune sedi regionali a sostenere e difendere le istanze di un luogo dove è ben rappresentata la nostra storia ultra millenaria, con evidenti ricadute culturali, turistiche e sociali. Proprio mentre la città si candida a capitale della cultura ,obiettivo che tutti dobbiamo sostenere . Il Sindacato Cobas ha inviato una richiesta di incontro alla Regione Puglia per discutere del museo di Brindisi a partire dalla grave carenza occupazionale; il Cobas ha informato inoltre tutti i Rappresentanti regionali del territorio per fare fronte unico nel difendere il nostro territorio. Questa è una battaglia di tutti i cittadini brindisini, la battaglia per ripristinare la dignità del Museo Ribezzo, un valido contributo per cambiare il destino di questa città.