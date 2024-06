Cobas – Domani la protesta dei lavoratori della SIR in Prefettura ed al Comune

Il Sindacato Cobas ha dato appuntamento ai lavoratori della SIR alle 8,30 di domani 1 Luglio 2024 in Piazza Santa Teresa, che da lì a poche ore saranno licenziati dalla ditta SIR.

I lavoratori si divideranno in 2 gruppi per gli incontri che svolgeranno di lì a poco:

-ore 9,00 incontro con la dottoressa Olivieri in Prefettura , su espresso mandato dal Signor Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale , che da giorni sta intervenendo sulla drammatica vicenda dei 76 licenziamenti della SIR.

-ore 9,00 incontro con il Signor Sindaco di Brindisi , Giuseppe Marchionna, che sostiene la necessità di un piano di reindustrializzazione e di sostegno ai lavoratori in difficoltà.

La decisione della ditta SIR di rinunciare per motivi suoi economici ad un anno di cassa integrazione e licenziare i lavoratori a partire dal 2 Luglio ci ha messo il fiato sul collo.

Il Cobas , come sempre , non si è perso d’animo ed ha costruito immediate relazioni con l’Onorevole Mauro D’Attis, il Signor Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale , il Signor Sindaco di Brindisi Pino Marchionna, il Presidente della Task Force Regionale sulla Occupazione Leo Caroli, che si sono immediatamente mobilitati per evitare una decisione infausta e provocatoria da parte della ditta SIR.

Confidiamo in una serie di incontri in questa settimana rivolti ad evitare il peggio .

Persa la prima battaglia per i lavoratori della Sir sarà difficile tutelare tutti i lavoratori di Cerano.

La nostra città , la nostra provincia , non può permettere tutto questo.