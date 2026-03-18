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Cobas e Failm – Giudizio positivo per l’incontro su “Meridionale Servizi”

I Sindacati Cobas e Failm esprimono un giudizio positivo per gli impegni presi dalla Task Force Regionale sulla occupazione ,guidata dal Presidente Leo Caroli, e dall’Assessore allo sviluppo economico ed al lavoro, Eugenio Di Sciascio, nell’incontro che si è svolto nel  pomeriggio di Martedì 17 Marzo a Bari   sulla crisi lavorativa della cooperativa “Meridionale Servizi” che si occupa di logistica all’interno del Petrolchimico di Brindisi e per l’intero Petrolchimico.

Le lotte dei lavoratori della “Meridionale Servizi”svolte unitamente a quelli delle altre ditte dell’indotto ,condotte nell’ultimo anno da Cobas e Failm, cominciano a trovare dei risultati.

L’impegno preso dal Presidente della Regione Puglia , Antonio Decaro, nella nostra manifestazione ed incontro a Bari al Consiglio Regionale del 2 Febbraio scorso ha trovato un giusto seguito  nelle parole dell’intervento iniziale dell’incontro di ieri dell’Assessore  Regionale allo sviluppo economico e al lavoro, Eugenio Di Sciascio.

L’Assessore richiederà immediatamente un incontro con il Governo a Roma , attraverso i ministeri interessati,   per discutere  della crisi del Petrolchimico di Brindisi dopo un anno che è stato firmato un “Protocollo di Intesa” di cui si sono perse le tracce.

Da rimarcare che Eni-Versalis ieri ha delegato i rappresentanti di Confindustria ad ascoltare la riunione per poi riferire a loro, atto che consideriamo sbagliato   perché  la crisi in atto per i dipendenti di “Meridionale Servizi”dipende solamente dalle loro scelte attuali.

L’intervento dei rappresentanti della ditta ha mostrato i dati della crisi lavorativa per i 51 dipendenti ,cosa che dipende direttamente dal calo della produzione del prodotto a cui erano affidati.

Le vaghe promesse di Eni-Versalis  fatte a Meridionale Servizi in questi giorni non bastano a scongiurare la possibile apertura di una procedura di licenziamento a fine Aprile 2026 per i 51 dipendenti.

Di fronte a tutto questo il Presidente della Task Force, Leo Caroli,  ha preso atto della situazione dichiarando l’apertura di un tavolo di crisi regionale per la “Meridionale Servizi”.

Realizza contemporaneamente  una  proposta rivolta a Confindustria da riferire a Versalis , a Cobas e Failm di sospendere le manifestazioni di protesta per un mese.

La proposta è quella di realizzare un tavolo ristretto Regione –Versalis allo scopo di trovare possibili soluzioni a questa crisi , anche alla luce dei possibili nuovi insediamenti nel Petrolchimico come la fabbrica di batterie ancora lungi a venire.

Il tutto per una riconvocazione entro un mese a partire dalla data di ieri con le organizzazioni sindacali.

Cobas e Failm dopo aver preso atto degli impegni presi complessivamente dalla Regione Puglia nei confronti di tutti i lavoratori dell’indotto del Petrolchimico nei prossimi giorni  svolgeranno  una assemblea generale informativa  davanti i cancelli.

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